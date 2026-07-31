За вкусом – в Ушаново

Методом проб и ошибок

Окраина Усть-Каменогорска, село Ушаново, небольшое предприятие. Первое, что бросается в глаза, – веселые граффити на фасаде и контейнерах: цветы, пчелы, снежный барс, кони, автомобили…

– Местный подросток искал возможность заработать, я говорю: «Нарисуй так, чтобы сразу видели, чем предприя­тие занимается», – рассказывает глава агроцеха «Медовая марка» Алмас­ Сетербаев (на снимке). – И посмотрите, как получилось!

Сразу за входной дверью мини-шоурум:­ упаковки с травяными чаями, флаконы с растительными экстрактами, баночки с медом, напитки… Мне выдают комплект одноразовой одеж­ды – бахилы, накидку, шапочку – и интригующе объявляют: идем в цех.

В производственном помещении почти медицинская стерильность – кафель, белизна, хромированные поверхности, прохлада. Предприниматель поясняет: для производства продукции из меда самой комфортной является температура 14 градусов.

– Берем в определенных пропорциях мед с восточно-казахстанских пасек и различные добавки, – говорит Алмас. – Когда мы только начинали, долго искали технологии: что добавлять, сколько выстаивать. Это наше ноу-хау.

Глава агроцеха показывает контейнеры с медовыми напитками – от светло-сливочного оттенка до темно-янтарного. Продукт один, но аромат, вкус, свойства разные.

– В одном Катон-Карагайском райо­не 225 видов медоносов, – рассказывает предприниматель. – У нас вода и поч­ва богаты микроэлементами и минералами, растения перерабатывают их в пыльцу и нектар, пчелы – в мед. Такого вкуса нет больше нигде в мире, мы на его основе делаем натуральную продукцию. Область имеет отличную возможность перенять опыт Грузии, куда из Европы и Азии специально едут поклонники гастрономии.

Предприниматель показывает пять видов выпускаемых напитков и комментирует: они различаются пропорциями меда и добавками. Один из рецептов включает лимоны из теп­личного комплекса «Жер су» Уланского района, другой – корни целебных растений, которые выращивает Алтайский ботанический сад в Риддере. Есть виды, где присутствует чабрец – его работники агроцеха раз в год сами заготавливают в верховьях горной реки Бухтармы.

– Мы начинали на голом месте, – рассказывает Алмас Сетербаев. – Собирали советы у опытных пчеловодов, искали составы. В целом рождение технологии от пробной партии до первого удачного продукта заняло больше трех лет. Сейчас уже к нам приезжают учиться.

Плюс чай с конфетами

Заглядываю в соседнее помещение – здесь занимаются фасовкой. Алмас подчеркивает: на предприятии работают только сельские жители, автоматики нет, вся работа выполняется вручную.

Разглядываю продукцию и интересуюсь: как вообще возникла идея? Предприниматель поясняет: вместе с друзьями они взялись за пчеловодство, объемы меда росли. При этом общеизвестно, что рентабельность выше, когда продаешь не сырье, а конечный продукт. Поэтому начали думать над возможным ассортиментом.

Алмас показывает первые образцы медовых конфет с различными добавками из ягод, орехов, соков. Над их технологией сейчас работают студенты университетов Семея и Усть-Каменогорска в рамках курсовых и дипломных исследований. Опробованы уже десятки вариантов с разными консистенциями и глазурями. Ингредиенты измельчают, пропаривают, замораживают, распускают на водяной бане, скатывают в шарики, кубики, батончики… В итоге в линейке отечественных кондитерских изделий могут появиться новые виды конфет с медом восточно-казахстанского производства.

– Наши гости с удовольствием еще вот сюда заглядывают, – показывает предприниматель помещение, где упаковывают травяные чаи. – Обычно спрашивают в шутку: «Можно я здесь останусь? Очень вкусно пахнет».

Спрос на целебные травы на рынке постоянно растет. В небольшом агроцехе­ перспективное направление увидели в выпуске трав и травяных миксов, сочетающихся с традиционным чаем. Свойства, например, мяты, мелиссы, шалфея, шиповника, чабреца, душицы, ромашки, боярышника широко известны, и главное – они растут на казахстанском Алтае. Каждое лето предприятие заготавливает или закупает растения, сушит. И дальше старательные аккуратные сотрудницы вручную проводят фасовку. Объемы, может, и далеки от промышленных, но к такой крафтовой продукции держится стабильный интерес, цех обеспечивает работой местное сельское население.

В перспективе небольшое предприя­тие надеется получить земельный учас­ток, чтобы самим вести посев трав.

– Вместе с университетской наукой мы еще разработали технологии по восьми видам вытяжек из местных целебных растений, правда, есть сложности с тем, чтобы их узаконить, – делится проблемой Алмас Сетербаев. – Разрешение дает Минздрав, но прежде нужно пройти множество экспертиз. Мы посчитали: только на один вид биологически активной добавки, содержащей пять трав, требуется 12 разных экспертиз. Плюс еще нужно море согласований, разрешений. Затраты на миллионы, и при этом неизвестно, «выстрелит» ли эта продукция. Напишите об этом – такие требования мешают малому бизнесу развиваться.