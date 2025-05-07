Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы проходят в Астане

День Победы
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Сегодня в 11:00 на трёх крупных площадках Астаны стартовала прямая трансляция военного парада, приуроченного ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

Трансляция ведётся на больших LED-экранах, установленных на Городской площади у городского акимата, на территории стадиона «Астана Арена» и на парковке у «Astana Music Hall» (пр. Б. Момышулы, 1). Жители и гости города собираются в этих зонах, чтобы вместе посмотреть парад. Кроме того, мероприятие показывают в прямом эфире республиканские телеканалы.

Праздничная программа продолжится масштабными концертами, которые начнутся в 12:00 и будут проходить до 15:00 на Городской площади и у стадиона «Астана Арена».

Перед зрителями выступят популярные казахстанские исполнители: группы «МузАрт», DiArt, «Джентельмены», «Алатау серілері», «Астана», Куандык Рахым, Маржан Арапбаева, Меруерт Тусипбаева, Алтыншаш Мукатаева, Нурлыбек Жуликенов (Askeri Anshi), Айзат Карабекова, Ардак Балажанова, Курал Молжанов, Дос, Кайыркельди, Берик Ержанов, Гулсим Мырзабекова и Асхат Амиргалиев и другие.

Напомним, в Астане запланировано порядка 100 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 мая – Дня защитника Отечества и 9 мая – 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. В том числе проходят концерты, выставки, акции, спектакли и др. 

 

#Астана #акимат #ДеньПобеды

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