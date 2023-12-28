Премьер дал неделю на принятие решений по приоритетным вопросам Qarmet

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание рабочей группы по вопросам деятельности компании Qarmet с участием нового инвестора и руководителей центральных госорганов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Было отмечено, что благодаря принятым оперативным мерам на предприятии в декабре вырос объем производства. Были увеличены запасы ферросплавов и угля. Возобновлена отгрузка готовой продукции.

В стабилизацию деятельности предприятия вложено 28,6 млрд тенге частных инвестиций. Своевременно выплачена заработная плата, проведены налоговые платежи, в том числе по линии ОСМС.

В ходе заседания участники обсудили вопросы обеспечения комбината необходимым сырьем, оказания мер поддержки по экспорту готовой продукции, налогообложения, устранения выявленных экологических нарушений и ряд других.

Среди основных задач Qarmet на 2024 год – обеспечение безопасности работников, наращивание объемов производства, снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет заключения новых инвестиционных контрактов и сокращения непродуктивных издержек и т.д.

В целом в рамках новой бизнес-модели в ближайшие годы будут приняты меры по модернизации и реорганизации производства, кардинальному улучшению показателей безопасности и экологической обстановки (в том числе переход на газ), пересмотру номенклатуры выпускаемой продукции и др.

Премьер-министр подчеркнул, что со стороны государственных органов должна быть оказана необходимая поддержка в решении актуальных вопросов комбината. В этой связи Алихан Смаилов поручил в недельный срок принять требуемые решения по наиболее приоритетным задачам.

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