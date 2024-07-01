Президент подписал закон о науке и технологической политике

Закон был разработан во исполнение реализации Послания главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана».

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Документ направлен на решение стратегических, профессиональных и социальных вопросов научной деятельности посредством устранения правовых пробелов, создания условий в подготовке научных кадров, реализации гарантий социальной защиты научного работника, внедрения корпоративного управления и другие.

Планируется совершенствование структуры системы управления наукой, усиление функционала Фонда науки, преобразование Национальной академии наук, расширение пакета социальной поддержки научных работников, в том числе молодых ученых.

Исходя из опыта развитых стран, научно-технологическая политика Казахстана будет направлена на повышение внутреннего научно-инновационного уровня, сокращение инновационного разрыва по отношению к мировым технологическим лидерам, усвоение новой внешней информации для использования в коммерческих целях казахстанских компаний.

Для мотивирования ученых предусмотрен ряд поправок, одна из которых – приобретение жилья или улучшение жилищных условий по совместной программе Министерства науки и высшего образования РК и «Отбасы банк» во исполнение поручений главы государства.

Предполагается, что закон будет способствовать развитию науки и реализации технологической политики по внедрению результатов научных достижений для обеспечения конкурентоспособности страны, межотраслевой координации научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Также президент подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля».

Тексты законов публикуются в печати.