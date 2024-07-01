Президент подписал закон о науке и технологической политике

Указы и распоряжения, Наука
108
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Закон был разработан во исполнение реализации Послания главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана».

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Документ направлен на решение стратегических, профессиональных и социальных вопросов научной деятельности посредством устранения правовых пробелов, создания условий в подготовке научных кадров, реализации гарантий социальной защиты научного работника, внедрения корпоративного управления и другие.

Планируется совершенствование структуры системы управления наукой, усиление функционала Фонда науки, преобразование Национальной академии наук, расширение пакета социальной поддержки научных работников, в том числе молодых ученых.

Исходя из опыта развитых стран, научно-технологическая политика Казахстана будет направлена на повышение внутреннего научно-инновационного уровня, сокращение инновационного разрыва по отношению к мировым технологическим лидерам, усвоение новой внешней информации для использования в коммерческих целях казахстанских компаний.

Для мотивирования ученых предусмотрен ряд поправок, одна из которых – приобретение жилья или улучшение жилищных условий по совместной программе Министерства науки и высшего образования РК и «Отбасы банк» во исполнение поручений главы государства.

Предполагается, что закон будет способствовать развитию науки и реализации технологической политики по внедрению результатов научных достижений для обеспечения конкурентоспособности страны, межотраслевой координации научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Также президент подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля».

Тексты законов публикуются в печати.

#политика #президент #поправки #закон #подписание #технологии #наука

Популярное

Все
В горах Алматинской области спасли туристов
Мошенники пишут сообщения от имени главы Минкультуры Аиды Балаевой
С 1 июля работники лесных и природоохранных учреждений РК начнут получать надбавки
Токаев: Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китаем
Казахстан передал 2,7 тонны продуктов питания для пострадавших от селя кыргызстанцев
Тела погибших в Кыргызстане детей доставили в Усть-Каменогорск
Около 200 тысяч человек эвакуировали в провинции Китая из-за ливней
В турецкой Бурсе из-за лесного пожара эвакуировали студентов
В начале июля спадет жара
Границы Мангистауской области будут изменены
Пострадавшим от паводка вручили ключи от новых домов в Павлодарской области
В июне курс тенге ослаб на 5% – Нацбанк
Тюремный срок получила организатор финпирамиды Qnet в Костанае
Сегодня стартует Уимблдонский теннисный турнир
В Кыргызстане сель смыл автомобиль, есть погибшие
Служебная собака нашла пропавшую женщину в Атырау
Более 19 тонн зараженной сливы выявили на границе с Кыргызстаном
Искаженную статистику в животноводстве выправили в Минсельхозе
Курт с ягодами и кумыс с экстрактом тыквы запатентовали в Казахстане
Химическая кастрация: уникальную экспертизу внедрят в Казахстане
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Девушка выпала с колеса обозрения в парке Алматы
Опубликованы итоги конкурса по избранию академиков
Онлайн-трансляция апелляционнного суда над Бишимбаевым состоится 26 июня
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Маулен Ашимбаев встретился с главным комиссаром Индии по выборам
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
Строительство ветровых электростанций обсудил Роман Скляр с китайским инвестором
В Астане благоустраивают дворы и скверы
«Эхо степей» раздавалось в Париже
Число погибших в Дагестане выросло до 20
Свыше 1,3 млрд тенге направят на восстановление ЛЭП в Костанайской области после паводков
Еврокомиссия начала проверку в отношении Apple
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций

Читайте также

Закон о госзакупках одобрил глава государства
Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в Налоговый кодекс
Три соглашения с Китаем в сфере перевозок ратифицировал Каз…
Дуйсенова ознакомилась с работой ведущих научных институтов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]