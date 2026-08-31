Президент принял Олжаса Бектенова

Президент

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые задачи Правительства на предстоящий период и дал конкретные поручения по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения устойчивых темпов экономического роста, повышения эффективности государственного управления и последовательного улучшения благосостояния граждан.

Президент поручил обеспечить слаженную работу всех государственных органов, усилить исполнительскую дисциплину и сосредоточить деятельность Правительства на достижении конкретных результатов.

#Токаев #Бектенов #Акорда

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