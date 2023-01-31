Президент провел совещание по вопросам дальнейшего развития Астаны – самое главное

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам дальнейшего развития столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В своем выступлении глава государства отметил, что Астана занимает особое место в жизни страны. К городу есть определенные требования, связанные не только с экономикой, но и с архитектурой и урбанистикой, духовной и социальной сферой.

Касым-Жомарт Токаев призвал не останавливаться на достигнутых результатах и поставил ряд конкретных задач по развитию столицы.

Он считает необходимым последовательно развивать инфраструктуру Астаны. При сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достичь двух миллионов человек уже к 2030 году.

"Город быстро растет, из-за чего многие требования Генерального плана сегодня систематически нарушаются. Поэтому приоритетной задачей является комплексное развитие инженерной инфраструктуры. Однако в данном направлении есть определенные проблемы. В частности, акимат уже более 10 лет не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3. Срок сдачи проекта неоднократно переносился, что привело к его удорожанию на 53 миллиарда тенге. Этот вопрос поднимался в 2019 году, но готовность объекта по-прежнему составляет только 83 %. В результате столица страдает от дефицита теплоэнергии, превышающего 300 гигакалорий. Правительство совместно с акиматом должны до конца текущего года обеспечить ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также завершить строительство двух газовых котельных", – подчеркнул глава государства.

Президент обратил внимание участников совещания и на другие крайне важные задачи – обеспечение стабильного электроснабжения и газификацию города.

"В 2019 году был завершен первый этап магистрального газопровода "Сарыарка". Задача акимата – довести газ до жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек. Сегодня организованное газоснабжение имеют всего около 8 тысяч абонентов. Из-за низких темпов газификации ухудшается экология – в морозные дни дым печного отопления формирует над городом густой смог. Ранее я неоднократно давал поручение завершить газификацию столицы. Но сроки его исполнения постоянно переносятся", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, само подключение газа для граждан обходится недешево – до двух миллионов тенге. И такая ситуация сложилась во всех регионах. Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Правительством поручено внести конкретные предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение газа для населения. Много вопросов накопилось и в сфере жилищного строительства.

"Не сходит с повестки дня и проблема порядка четырех тысяч дольщиков. Акимат и Правительство должны решить ее до конца текущего года. Вместе с тем из-за слабой законодательной базы в городе могут появиться новые проблемные объекты. Сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан. Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что в уполномоченные органы поступает много жалоб касательно непрозрачности выделения земельных участков. Речь идет об "особых" условиях для известных строительных компаний. Он поручил сделать этот процесс полностью открытым – землю предоставлять через цифровые сервисы и на конкурсной основе.

Еще один важный вопрос касается развития транспортной системы столицы.

"Количество автомобилей растет с каждым годом. По этой причине пробки стали очень серьезной проблемой. Это вызывает возмущение жителей. Например, на проспекте Мәңгілік ел постоянно возникают заторы. Строительство моста на проспекте Тәуелсіздік необходимо завершить до конца текущего года. Кроме того, затянулось строительство малой объездной дороги (46 километров). При застройке новых жилых комплексов транспортная доступность не учитывается в полной мере. Одним словом, работа по развитию транспортной системы хромает", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил столичному акимату ускорить работу по проекту строительства LRT.

"Я уже говорил, что проект LRT был в основном ошибочным. Но сейчас у нас нет другого выбора. Мы должны реализовать этот проект. Если мы остановим строительство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет", – отметил он.

Президент предложил пересмотреть Концепцию развития городской среды. Он полагает, что Астане не хватает парков, мало мест для комфортных прогулок и отдыха жителей. При застройке города акимат упустил эти моменты. Теперь столице нужно больше общественных пространств, зеленых насаждений и пешеходных улиц.

"Сейчас не уделяется должное внимание набережной Есиля. В этом вопросе можно изучить опыт Казани. Улицы, парки и набережная этого города очень красивы и привлекательны. Наша цель – сделать столицу комфортной для наших граждан и иностранных гостей в любое время года, максимально улучшить облик Астаны. Через реку нужно строить пешеходные мосты. Особенно это актуально в районе моста по проспекту Тәуелсіздік, который сейчас строится. Много говорится о пешеходных улицах, но по факту в городе нет ни одной такой улицы. За рубежом они являются "точками притяжения". Этот вопрос нужно тщательно продумать. Можно привлечь квалифицированных специалистов и принять оптимальное решение. Самый простой пример – территория ЭКСПО. Визуально красивая зона, но безжизненная. При правильном подходе ее можно трансформировать в динамичную зону притяжения горожан. Необходимо разработать единую концепцию развития общественных пространств", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении также были затронуты вопросы эстетического облика столицы и точечной застройки жилых кварталов. Другой немаловажный вопрос – строительство домов без паркингов.

"Уже стало небезопасно отпускать детей на улицу – дворы заставлены машинами. Пришло время прекратить строить дома без паркингов! Поручаю Правительству принять соответствующее решение. Также в районе Дома министерств не хватает парковочных мест. Горожане вынуждены парковать автомобили где придется, в том числе во дворах жилых домов. Это несомненно создает дискомфорт для жителей близлежащих жилых комплексов. При этом между Генеральной прокуратурой и зданием "Жусан банка" имеется свободный земельный участок. Альтернативный вариант – территория за зданием Верховного суда. Поручаю акимату города рассмотреть возможность строительства многоуровневого крытого автомобильного паркинга и пешеходного моста на одном из этих участков", – сказал глава государства.

Президент подверг критике ситуацию с благоустройством и освещением улиц, а также слабую организацию работы по уборке снега. По его словам, малейший снегопад буквально парализует город. Недавно столица фактически на несколько дней превратилась в настоящий каток. Глава государства также указал на отсутствие единой концепции озеленения города.

"Каждый районный акимат озеленяет "на свой цвет и вкус". О какой системной работе можно говорить, если в городе до сих пор не проведена инвентаризация зеленых насаждений? Не в полной мере используется потенциал питомника "Зеленстроя". В результате зеленые насаждения погибают из-за отсутствия должного ухода. Кроме того, при озеленении города используется только 10 % многолетних растений. Неэффективное расходование средств на однолетние растения – недопустимая роскошь. Поручаю акимату в течение 3 лет довести посадку многолетних растений до 50 %. Ставлю конкретную задачу – столица в течение 5 лет должна стать городом-садом", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Он назвал приоритетом работу по повышению социального благополучия горожан. Правительству совместно с акиматом предстоит принять меры по решению вопросов безработицы среди молодежи. Продолжают поступать жалобы касательно низкого качества и доступности медицинских услуг в столице.

"За последние 10 лет население Астаны увеличилось в 2,5 раза. Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы. В поликлиниках очереди, в родильных домах нехватка мест и они перегружены на 68 %. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам. Приемные покои в детских больницах не оборудованы. Детский травматологический пункт в столице единственный, там всегда очень много пациентов. При этом Многопрофильная детская больница №3 работает только как инфекционная. До сих пор здесь не оказывается хирургическая, офтальмологическая и травматологическая помощь. Такое положение дел постыдно для столицы. Министерству здравоохранения совместно с акиматом города необходимо решить все обозначенные вопросы детской медицины столицы", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев считает, что Астана должна притягивать к себе таланты, быть образовательным и интеллектуальным центром страны. Однако в городе сохраняется проблема дефицита школьных мест и трехсменного обучения, а также нехватки детских садов. Сегодня в очереди на получение мест в дошкольных организациях стоят 45 тысяч детей.

"В столице не выполняются планы по строительству школ. В прошлом году построено всего 3 новые школы, не введено 8. В результате увеличивается количество трехсменных и переуплотненных школ. В некоторых классах более 30 учеников. Это все негативно влияет на качество обучения. Также не хватает мест в специальных школах для детей с особыми потребностями. Акимат совместно с министерством просвещения должны решить все эти вопросы. Строительство школ – это стратегическая задача. И в ее реализации должны активно участвовать не только государство, но и состоятельные граждане. Об этом я уже говорил. Но в этом направлении не хватает частной инициативы. Поэтому надо продумать вопросы строительства школ за счет частного капитала. Также требуется полностью решить вопрос дефицита педагогических кадров. Повышение качества педагогических кадров должно стать во главу угла. В целом, система образования города должна переходить на международный уровень. Пока этого тренда не отмечается", – заметил глава государства.

Президент полагает, что следует системно повышать экономический потенциал Астаны и Астанинской агломерации. Для обеспечения поступательного экономического роста столицы, прежде всего, необходимо пересмотреть работу специальных экономических зон.

"Настало время переориентировать работу СЭЗ, сделав упор на развитии обрабатывающей промышленности, IT-сектора и новых технологий. Нужно создавать качественные рабочие места. Для этого требуется соответствующая инфраструктура. Однако работа в данном направлении, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Акимат на протяжении десяти лет не может завершить строительство инфраструктуры Индустриального парка № 1, хотя он уже заполнен на 95 %. Этот вопрос поднимался давно, но результата до сих пор нет. Например, завод по производству сухих строительных смесей ТОО "Selena Insulations" на протяжении шести лет не может подключиться к тепловым сетям. Более того, с 2017 года акимат не подводит коммуникации к Индустриальному парку № 2. Еще даже нет проектно-сметной документации. По сути, сегодня потенциальные инвесторы выступают в роли просителей, у них опускаются руки, и они уходят. В результате Астана недополучает значительные объемы инвестиций", – указал на проблемные вопросы Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, крайне актуальная проблема для города – высокая инфляция. По итогам прошлого года рост цен здесь достиг 23 %. Это один из худших показателей по стране. Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть. Акимат перестал формировать запасы в стабфонде и перешел на выдачу льготных займов торговым сетям в рамках "оборотной схемы". Выделено 14 миллиардов тенге, что является самым большим показателем среди регионов.

"Очевидно, что принимаемые меры недостаточно эффективны. Годами говорилось о развитии продовольственного пояса вокруг столицы, но эта работа не была выполнена. Астана производит продуктов питания в 4 раза меньше, чем Алматы, и в 2 раза меньше, чем Шымкент. В целом, в разрезе всех регионов город занимает последнее место по этому показателю. За последние 8 лет импорт продовольствия в столицу увеличился в 3 раза. В основном речь идет о продукции, которую можно производить здесь. При этом местные перерабатывающие предприятия загружены только наполовину. Ситуация усугубляется нехваткой помещений для хранения овощей. Поэтому до 2025 года в городе нужно ввести более 13 тысяч тонн мощностей овощехранилищ. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами Астаны и Акмолинской области следует принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг столицы", – заявил президент страны.

Стратегически важным направлением Касым-Жомарт Токаев назвал системное развитие Астанинской агломерации.

В выступлении была отмечена необходимость стимулировать тесную торгово-экономическую и транспортно-логистическую кооперацию между столицей и пригородами. Повышению потенциала пристоличных сел будет способствовать размещение в них новых производственных предприятий и инфраструктурных объектов. Это позволит сгладить существующий дисбаланс между уровнем жизни в Астане и близлежащих населенных пунктах.

"Акимам Астаны и Акмолинской области необходимо приложить усилия для повышения благосостояния населения, проживающего в пригороде. Астанинская агломерация должна быть максимально комфортной для привлечения инвестиций, внедрения инноваций и труда квалифицированных специалистов. В этом направлении необходимо активизировать работу. На нынешнем этапе, когда происходят кардинальные изменения в мировой экономике, это очень актуальный вопрос. Мы должны воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы сделать столичный регион экономической опорой нашей страны", – сказал глава государства.

Он считает, что столица должна перейти на новую модель развития, трансформироваться в инновационный город будущего. В мире интенсивно внедряются новые цифровые подходы к управлению городом, на которые следует обратить внимание.

"Я специально встретился с руководителями компании G42 в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта компания лидирует в развитии искусственного интеллекта. Они готовы представить нам свои достижения в этой области в рамках проекта "Умный город". Поручаю акимату совместно с министерством цифрового развития немедленно приступить к этой работе. В целом, необходимо привлекать представителей IT-бизнеса и квалифицированных специалистов в этой области. Таким образом, наша столица станет центром Digital nomads региона. Мы должны развивать Астану по принципу созидательного, комфортного и чистого города. Мы должны эффективно применять весь передовой мировой опыт", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, надо срочно модернизировать столицу и пересмотреть стратегию ее развития.

"В этом документе должны быть определены основные направления комплексного развития города. Акимату Астаны до конца текущего года необходимо провести общественные слушания, разработать новый Генеральный план столицы и внести его в Правительство. Администрация президента возьмет на контроль своевременное и качественное выполнение работ", – подытожил свое выступление президент.

В ходе совещания выступили аким Астаны Женис Касымбек, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов.