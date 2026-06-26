Президент посетил Военный колледж имени Шокана Уалиханова

Глава государства ознакомился с деятельностью Военного колледжа министерства обороны Республики Казахстан имени Шокана Уалиханова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали показательные выступления участников сбора на полосе препятствий «Айбын», созданной по аналогии с полосой препятствий Dubai SWAT Challenge, и тренировочную зону по практической стрельбе Action Air.

Затем Президенту представили цифровую платформу патриотического воспитания молодежи Aibyn App и библиотеку колледжа.

Кроме того, Глава государства осмотрел учебно-лабораторный корпус, в котором кадеты занимаются на симуляционных тренажерах отечественного производства.

Здесь также состоялся показ современных образцов военной техники, включая бронированную машину казахстанского производства «Арлан» и современные технологии беспилотной авиации.

В завершение Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от автобуса начальнику военного колледжа Айбеку Габдрахову.

Кадетский корпус министерства обороны был образован Указом Президента от 1 июля 1996 года. В 2000 году учебному заведению было присвоено имя выдающегося казахского ученого и офицера Шокана Уалиханова. В 2020 году Кадетский корпус был переименован в Военный колледж имени Шокана Уалиханова.