Принцу Гарри грозит судебное преследование в США

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Причина – недостоверная информация в анкете на получение американской визы   

Изображение сгенерировано Copilot

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, поддержит судебное преследование британского принца Гарри, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«Трамп заявил, что не будет депортировать Гарри, но, несомненно, он поддержит судебное преследование», - говорится в публикации издания The Daily Mail со ссылкой на близкий к американскому лидеру источник.

Такое развитие событий возможно в том случае, если выяснится, что принц принимал наркотики и незаконно получил разрешение на пребывание в стране.

Новый генеральный прокурор США Пэм Бонди, как отмечает The Daily Mail, ожидает, что дело будет рассматриваться так же, как и дело любого другого мигранта в США.

Напомним, принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл уехали из Великобритании и отказались исполнять королевские обязанности.

При этом вражда Трампа и Гарри началась еще с 2016 года. Тогда американский политик счел Маркл «неприятной». Это произошло после того, как она назвала его «женоненавистником».

Согласно закону США, любому, кто солгал об употреблении наркотиков при подаче заявления на визу в США, грозит до пяти лет тюрьмы, штраф или депортация.

В своих мемуарах «Запасной», опубликованных в 2023 году, Гарри признался, что употреблял кокаин, марихуану и волшебные грибы. Если бы он признался в этом по прибытии в США в 2022 году, ему потребовалось бы разрешение на безвизовый въезд после собеседования.

Напомним, президент Трамп обещал депортировать из США 1 млн человек. В приоритетную группу входят мигранты, которые совершили преступления или получили окончательное постановление о выдворении из страны. 

#суд #США #депортация #Мигрант #принц Гарри

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