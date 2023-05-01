Приоритетные проекты

В городе Каратау Таласского района глава МНЭ РК Алибек Куантыров ознакомился с сос­тоянием центральной котельной, которая нуждается в капитальном ремонте. Предприятие снабжает теплом, водой, а также обслуживает канализационную систему 154 многоквартирных домов и 222 социальных и частных объектов.

Аким Таласского района Нурбол Жунусбеков сообщил, что общая изношенность сетей сос­тавляет 43%. В настоящее время для капитального ремонта 10,7 км теплотрассы разработана ПСД на 600 млн тенге. Уже в этом году будут выделены денежные средства. Требуется и реконструкция мазутного хозяйства, которое предоставляет альтернативный тип отопления в случае перебоев с газоснабжением. Проект прошел госэкспертизу. На сегодня разработана ПСД на 732 млн тенге.

В свою очередь Алибек Куантыров отметил, что на реализацию проектов по развитию моно- и малых городов в стране Правительством одобрены подходы по доведению финансирования до 50 млрд тенге в год. Расходы на капитальный ремонт котельной будут рассмотрены в рамках этих затрат.

Далее министр встретился с предпринимателями. были подняты вопросы предоставления господдержки субъектам МСБ, субсидирования и кредитования бизнеса, усовершенствования Налогового кодекса.

В частности, руководитель птицефабрики Фарида Джунусова просит пересмотреть и увеличить максимальную чис­ленность штата для среднего бизнеса. На сегодня лимит составляет 250 человек. Как отметил министр, этот вопрос сейчас обсуждается рабочей группой в рамках нового Налогового кодекса.

Председатель ПК «СПК Кордай Корм» Талгат Сарсембаев обратился с просьбой поддержать кооперацию.

По словам Алибека Куантырова, одним из инструментов поддержки станет проект «Ауыл аманаты», в рамках которого обеспечивается льготное мик­рокредитование личных подсобных хозяйств по ставке 2,5% годовых, формирование сервис­но-сбытовых кооперативов, лизинг техники, оборудования.

В выступлении на пленарной сессии международного инвестиционного форума Zhambyl Investment and Economic Forum 2023 министр отметил, что в 2022 году приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан достиг 28 млрд долларов. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 8%. Внешнеторговый товарооборот вырос на 32% и достиг 134 млрд.

– Количество действующих субъектов МСБ в Жамбылской области выросло на 29% и дос­тигло 92,6 тысячи. Численность занятых в этой сфере увеличилась на 16% и составила 152 тысячи человек, – сообщил министр.

Он также добавил, что из 873 приоритетных инвестпроектов 28 на 1,3 трлн тенге будут реализованы в Жамбылской области.

В ходе встречи с министром жители села Орнек обратились с просьбой помочь решить воп­росы обеспечения питьевой водой. Жители сельского округа Тогызтарау просят выделить финансовые средства на газификацию.

По данным акимата Жамбылского района, разработана проектно-сметная документация по внутрипоселковому газоснабжению общей стоимостью 446,6 млн тенге. Бюджетная заявка направлена в республиканский и областной бюджеты.

Что касается проведения магистрального газопровода в Тогызтарау, то ПСД проходит госэкспертизу. Стоимость проекта составляет 236,5 млн тенге.

Также глава МНЭ побывал на откормочной площадке ИП «Алихан», осмотрел социальные объек­ты в селе Орнек, посетил строи­тельную площадку местного спортивно-оздоровительного комплекса, который планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Далее министр побывал в Доме культуры, построенном в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі».

В завершение рабочей поездки Алибек Куантыров ознакомился с планами работы индустриальной зоны республиканского значения «Тараз».