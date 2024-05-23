Проблемой неэффективности скрининговых программ обеспокоена депутат Аргынбекова

Сенат
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Оборудования для скринингов нет, а деньги на проведение таких осмотров все равно осваиваются. Как проводятся такие скрининги? Вопросами о неэффективности программ выявления заболеваний в своём депутатском запросе задалась сенатор Айнур Аргынбекова, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По словам парламентария, в Казахстане скрининги проводятся в рамках государственных программ, которые меняются почти каждые два года, что затрудняет оценку их реальной эффективности. Вместе с тем, при миллиардных затратах выявляется лишь небольшое количество больных.

«В 2023 году было осмотрено более 7,5 млн человек, выделено 22,5 млрд тенге, а выявляемость составила - на артериальную гипертонию 5%, сахарный диабет – 0,9 %, глаукома – 0,3 %. Поэтому необходимо проводить скрининги с доказанной эффективностью, следуя принципу ВОЗ «скрининговая программа должна соответствовать текущим ресурсам системы здравоохранения страны». Например, скрининг на раннее выявление колоректального рака, который на сегодня вышел на второе место по распространённости и смертности в Казахстане, проводится с 2013 года, однако до сих пор сохраняется дефицит оборудования, а то, которое имеется требует обновления. В частности, модернизация областей колоноскопами планируется только с 2025 по 2027 годы. Тогда как сейчас проводят обследования?» - сказала Айнур Аргынбекова.

Кроме того, сенатор отметила, что пациенты не могут пройти все необходимые обследования в одной клинике из-за расположения лабораторий в разных местах. Также проблемой является недоступность скринингов для 3,5 млн незастрахованных людей, так как эти обследования не входят в гарантированный пакет медицинской помощи.

«Министерству здравоохранения необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности и повышению эффективности текущих скрининговых программ и возможность централизации скринингов. Министерству финансов для проведения скринингов рассмотреть возможность выделения средств на модернизацию оборудования. Местным исполнительным органам взять на особый контроль повышение ответственности работодателей по прохождению скринингов их коллективами, подготовку медицинских кадров, эффективное использование имеющейся инфраструктуры здравоохранения», - предложила сенатор.

#Сенат #депутатский запрос #медицинский скрининг

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