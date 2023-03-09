Прокурор Туркестанской области скончался на рабочем месте

Прокурор Туркестанской области Марат Алиханов скончался в рабочем кабинете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz .

Фото: otyrar.kz

Информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре.

«Пока что детали неизвестны. О состоянии его здоровья ничего сказать не могу. Известно только то, что он пришел на работу своими ногами, умер на рабочем месте», – сообщили в пресс-службе высшего надзорного органа РК.

По предварительным данным, Марат Алиханов скончался от сердечного приступа.

Должность прокурора Туркестанской области он занимал с февраля 2020 года. В январе ему исполнилось 58 лет.