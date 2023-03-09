Прокурор Туркестанской области скончался на рабочем месте
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Прокурор Туркестанской области Марат Алиханов скончался в рабочем кабинете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре.
«Пока что детали неизвестны. О состоянии его здоровья ничего сказать не могу. Известно только то, что он пришел на работу своими ногами, умер на рабочем месте», – сообщили в пресс-службе высшего надзорного органа РК.
По предварительным данным, Марат Алиханов скончался от сердечного приступа.
Должность прокурора Туркестанской области он занимал с февраля 2020 года. В январе ему исполнилось 58 лет.