Церемонию открытия ВИК покажут в прямом эфире

ВИК - 2024
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Дана Аменова
корреспондент

Подготовку к церемонии вели с начала года. В шоу примут участие около 3 000 артистов, включая подведомственные организации Минкульутры и областные творческие коллективы

Фото: пресс-служба МКИ РК

С 8 по 13 сентября в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников — уникальное международное спортивное событие, посвященное этническим видам спорта, которые берут начало в традициях кочевых народов Центральной Азии. Мероприятие станет важной площадкой для демонстрации богатейшего культурного и исторического наследия Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Перед началом церемонии открытия ВИК, 8 сентября в 16:00, состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады. В программе будет представлена яркая палитра казахской культуры через музыку, танцы и традиционные искусства. После завершения концерта начнется официальное открытие в 19:00.

Как отметили в министерстве, шоу обещает стать масштабным двухчасовым музыкально-театрализованным представлением с использованием современных сценических технологий и мультимедийного оформления. Главной темой V Всемирных игр кочевников станет девиз «Ұлы дала дүбірі».

Участники будут соревноваться по 21 этническому виду спорта, среди которых конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, боевые искусства, стрельба из лука и народные игры. Всего будут разыграны 97 комплектов медалей.

Традиционно ключевым эпизодом открытия станет парад спортивных делегаций, а финалом шоу — музыкальная композиция о дружбе и единении народов в исполнении Народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена.

Для тех, кто не сможет посетить церемонию, будет организована прямая трансляция на телеканале Qazaqstan, Qazsport, Jibek Joly, «Хабар».

Всемирные игры кочевников были учреждены для популяризации этнических видов спорта и культурного наследия кочевых народов. Первые игры прошли в 2014 году в Чолпон-Ате (Кыргызстан). С тех пор каждые два года это событие собирает всё больше участников и зрителей, подчеркивая глобальное значение кочевой культуры.

Напомним, в столице с 9 по 13 сентября для удобства граждан по городу запустят специальные автобусы.

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