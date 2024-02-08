Публичная порка

Зал не сразу понял, что, собственно, происходит, когда речь Габита Сыздыкбекова прервали мужчины в штатском. Фраза «Всем оставаться на своих местах, работает антикоррупционная служба!» прозвучала в тишине. Можно только догадываться, какой шок пережила аудитория, сколько душ ушло в пятки, пока не стало ясно, за кем пришли. Остальные облегченно выдохнули. Пока.

Это задержание не такое, как показывают на телевидении или на фотоснимках. Ни тебе скрытого лица подозреваемого, ни размытых формулировок о задержании одного из высокопоставленных чиновников, ни ссылки на норму закона, запрещающую разглашение иных сведений в интересах следствия. Наоборот, все нарочито подчеркнуто и вызывающе открыто.

Уже на следующий день видео задержания стало достоянием не только города, но и всей страны. Кадры параллельно распространили Антикор и акимат Шымкента, чтобы как можно больше казах­станцев увидели не только, как это было, но и представили, как это может быть, если кто-то кое-где у нас порой…

Такое ощущение, что публичное задержание – не новый способ борьбы с коррупцией, а скорее попытка достучаться до совести и сознания чиновников. Чтобы всегда помнили: точно так же могут прийти и за ними. Они тоже могут оказаться на месте и. о. начальника управления жилья, которого задержали и вывели из зала под прицелом десятков пар глаз.

Габит Сыздыкбеков не стал делать вид, что ничего сверхординарного не случилось. В звенящей тишине каждое произнесенное им слово звучало как отбойный молоток: «Коллеги, поймите меня правильно, у меня не осталось другого выбора. Я уже пять месяцев прошу вас. Среди работников акимата много честных, но есть и продажные. Я сколько раз предупреждал».

Для тех, кто, возможно, не сразу или не все понял, аким города вернулся к теме дня, написав в Instagram: «В очередной раз напоминаю: прекратите все попытки поиска возможностей незаконного обогащения. Мы являемся представителями государственной службы».

Задержанного чиновника подоз­ревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 120 млн тенге, выделенных на проведение технологического обследования сейсмоустойчивости 216 жилых домов города.

Это не самая крупная сумма по меркам шымкентских чиновников. В межрайонном уголовном суде Шымкента начинается процесс в отношении бывшего руководителя аппарата Аль-Фарабийского районного акимата, который обвиняется в хищении по предварительному сговору в группе лиц более 700 млн тенге. В суд поступило на днях и уголовное дело в отношении экс-заместителя акима Шымкента, которому предъявлено обвинение за дачу взятки в особо крупном размере. По версии следствия, речь идет о сумме в размере 200 тыс. долларов. Подробности обеих этих историй журналистам осталось ждать недолго.

На минувшей неделе Судебная коллегия по уголовным делам суда города Шымкента признала виновным в злоупотреблении долж­ностными полномочиями экс-руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Его осудили на 3,5 года, хотя в деле фигурирует совсем смешная сумма, если сравнивать с его бывшими коллегами по властным коридорам. Антикоррупционная служба задержала осуж­денного при получении 13 млн тенге от представителя ТОО за оказание содействия в субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса. Суд первой инстанции даже успел оправдать его...

Вероятно, чтобы разорвать эту коррупционную цепь, и прибегли к такому необычному способу задержания.