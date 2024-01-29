Путешествие в детство

Эпизоды из «Менің атым Қожа», «Балалық шаққа саяхат», «Қайдасың, Гауһар?», «Жекпе-жек» и других нетленных произведений выдающегося писателя буквально заворожили зрителей литературного концерта, состоявшегося на днях в Доме культуры города Конаева. Шквалом аплодисментов и бурными овациями горожане и гости Конаева сопроводили искрометное театрализованное представление, устроенное актерами Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова.

Со знаменательным событием – 100-летием уроженца Алматинской области, известного прозаика, поэта и сценарис­та Бердибека Сокпакбаева – местных жителей поздравили государственные и общественные деятели, прибывшие из Астаны и Алматы.

Как отметили поэт и драматург Нурлан Оразалин, председатель правления Союза писателей РК Мереке Кулкенов, советник Главы государства Малик Отарбаев, депутат Мажилиса Парламента Жанарбек Ашимжан, юбиляр внес огромный вклад в развитие казахской литературы, а также воспитание молодежи. Основой для произведений самобытного писателя служили реальные истории из его жизни, чаще всего из детства. Автобио­графичные повести, рассказы, поэмы Бердибека Сокпакбаева, а также роман «Өлгендер қайтып келмейді», выпущенный в двух томах, широко известны не только в нашей стране, но и за рубежом. На них выросло не одно поколение казахстанцев.

По словам спикеров, Бердибек Сокпакбаев начинал свою творческую деятельность как поэт, а наибольшую известность ему принесла повесть «Менің атым Қожа», написанная в 1957 году и позже переведенная на 68 языков. Это книжка об озорном, шаловливом мальчишке, все время попадающем в смешные и порой неприятные ситуации.

Поначалу история казахского Гекльберри Финна вызвала недовольство местных критиков и педагогов, считавших, что нестандартное поведение главного героя не может быть примером для советских детей. Алматинское издательство даже вернуло рукопись автору, отказавшись ее печатать. Но спустя год произведение перевели на русский язык и издали в Москве, в 1963-м на киностудии «Казахфильм» по мотивам книги режиссер Абдулла Карсакбаев снял одноименную картину, получившую в 1967-м поощрительный диплом на международном фестивале в Каннах во Франции.

– Бердибек Сокпакбаев стоит в одном ряду с такими классиками, как Абдижамил Нурпеисов, Тахауи Ахтанов, Сафуан Шаймерденов, поднявшими казахскую прозу на новую высоту, – подчеркнул Нурлан Оразалин. – Его уникальные, удивительные произведения, не похожие ни на какие другие, отображали правду жизни казахского народа. К сожалению, сам писатель при жизни был незаслуженно обделен вниманием государства, не получил практически никаких наград и званий. Поэтому наш долг – отдать дань уважения памяти выдающегося художника-творца!

Как напомнил Малик Отарбаев, осенью прошлого года по инициативе и при поддержке Главы государства 100-летие Бердибека Сокпакбаева было включено в Календарь памятных дат ЮНЕСКО. Данное решение, безусловно, будет способствовать популяризации казахской культуры в мировом масштабе.

Нынче общественность Алматинской области широко отметит юбилей известного земляка. Как сообщил глава региона Марат Султангазиев, в селе Нарынкол Райымбекского района откроют парк его имени, будет воздвигнут памятник. Благоустроят родной поселок писателя Костобе, отремонтируют школу-гимназию им. Б. Сокпакбае­ва, оснастят музей. В честь юбиляра планируется назвать ряд улиц, парков и школ в селах и городах, а также областную библиотеку.

В числе других планов – перевод на турецкий язык и презентация в Анкаре романа «Өлгендер қайтып келмейді», проведение конкурса прозы «Менің атым Қожа» среди учащихся 5–11-х классов школ, книжной выставки в Астане, съемки документального фильма, посвященного жизни и творчеству писателя.

Слова благодарности в адрес Президента страны, представителей местных властей и общественности выразила дочь мэтра, член Союза писателей Казахстана Самал Сокпакбаева.

– Это праздник не только нашей семьи, но и всего народа Казахстана, – отметила Самал Бердибековна. – Мы безмерно горды тем, что юбилей отца празднуется в масштабе ЮНЕСКО! Уверена, произведения папы будут и впредь служить казахстанцам ярким образцом литературной классики.

…Звучавшие со сцены аудиозаписи Бердибека Сокпакбаева, отрывки из его пьес, рассказов и повестей окунули зрителей в атмосферу далеких времен, явились своеобразным «путешествием в детство писателя».

Мастер ушел из жизни в 1991 году, в 66 лет. По общему мнению участников концерта, он оставил бесценное духовное наследие, его книги вошли в золотой культурный фонд Казахстана.