Путевка на первенство планеты

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Аскар Султан

Сборная Казахстана по футзалу досрочно получила право участвовать в чемпионате мира, который в следующем году пройдет в Узбекистане.

фото kff.kz

Главный для нашей национальной команды поединок нынешнего отборочного цикла прошел в Астане во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова. Насколько матч был важен, можно судить в том числе и по тому, что его лично посетил Президент страны.

Казахстанцы изначально считались фаворитами поединка и подтвердили этот факт, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0 и одержав пятую победу подряд.

Уже на первой минуте счет в матче открыл Биржан Оразов, а на 7-й Дуглас поставил окончательную точку. Заключительный матч в группе наша национальная команда проведет 20 декабря на выезде против Румынии.

Отметим, что на вторую путевку из нашей группы претендуют все оставшиеся команды. До этого все прочили второе место либо Румынии, либо Азербайджану, но тут как гром среди ясного неба пришло известие о том, что румынам в предыдущих выигранных поединках у нидерландцев было засчитано поражение за нарушение в составах.

Сегодня азербайджанцы и румыны сыграют между собой и практически решат, кто же из них отправится в Узбекистан. Есть шанс, конечно же, и у нидерландцев, но вряд ли они обыграют в последнем туре все тех же азербайджанцев – слишком разный класс у команд.

А между тем для Казахстана это будет уже третье подряд участие в чемпионатах мира, а всего – четвертое в истории. На прошлом первенстве планеты казахстанцы заняли четвертое место, остановившись в шаге от завоевания бронзовых наград, а в 2016-м дошли до 1⁄8 финала.

ЧМ-2024 с участием 24 команд пройдет с 6 сентября по 14 октября в Ташкенте. Жеребьевка состоится летом, но точной даты пока нет.

Европу на первенстве планеты представят семь команд, и первым путевку от УЕФА завоевал именно Казахстан! А вообще на данный момент известны уже 10 участников чемпионата мира – это Узбекистан (как хозяин турнира), Казахстан, Иран, Индия, Египет, Марокко, Гватемала, США, Мексика и Никарагуа.

 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЧМ-2024. Группа А

М Команда И В Н П Г О
1 Казахстан 5 5 0 0 15-7 15
2 Нидерланды 5 2 0 3 11-10 6
3 Румыния 4 1 0 3 6-15 3
4 Азербайджан 4 1 0 3 11-11 3

 

#Спорт #чемпионат мира #футзал #мини-футбол

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