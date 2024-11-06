Пять долгосрочных трендов казахстанско-французского сотрудничества выделили эксперты

Политика
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В контексте состоявшегося 4–5 ноября 2024 года государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева во Францию аналитической группой Института евразийской интеграции подготовлена публичная экспертная записка на тему «Пять долгосрочных трендов казахстанско-французского сотрудничества», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию сформировал новую фундаментальную основу для развития долговременного двустороннего сотрудничества. Достигнутые договоренности между лидерами двух государств укрепляют европейский компонент нашей сбалансированной многовекторной дипломатии, обеспечивают приход в страну дополнительных сильных инвестиций и повышают социально-экономический потенциал. Исходя из результатов визита, можно выделить как минимум пять ключевых трендов для устойчивого развития межстрановых отношений.

Первый тренд – углубление взаимного доверия двух президентов и стремление к историческому росту дипломатических отношений.

Визит президента К. К. Токаева во Францию, следовавший за предыдущим визитом Эмманюэля Макрона в Казахстан в 2023 году, стал символом укрепляющегося стратегического партнерства между двумя странами и подчеркнул пик дипломатического взаимопонимания. Последовательность встреч и демонстрация личного доверия между лидерами отражают стремление Казахстана и Франции к поиску общих интересов и взглядов на актуальные вопросы.

Широкий и позитивный прием, оказанный Э. Макроном главе государства, важен для укрепления позиций Казахстана на международной арене, а также для демонстрации совместной приверженности принципам, закрепленным в уставе ООН, включая стремление к миру и стабильности. К. К. Токаев, как опытный политик с дипломатическим бэкграундом, обладающий международным авторитетом, видит в расширении связей с Францией возможность зафиксировать Казахстан в качестве ключевого партнера Европы в Центральной Азии. Э. Макрон же, в свою очередь, ищет стабильных и надежных союзников за пределами Евросоюза, а наш регион, с ее экономическим потенциалом и стратегическим положением, предоставляет Франции новые масштабные возможности.

Доверие между лидерами усиливает эту динамику. Совместные неформальные мероприятия (прогулка с подаренными французскому Президенту гончими казахской породы тазы, игра в настольный теннис) показали, что К. К. Токаев и Э. Макрон не просто заинтересованы в экономических и дипломатических отношениях, но и стремятся установить личное взаимопонимание.

Кроме того, такие моменты создают прочный фундамент для сотрудничества, основанный на персональном доверии, что особенно важно в современной политике.

Показательно, что по итогам встреч президент К. К. Токаев заявил о глубоком впечатлении от теплоты приема и содержания своего государственного визита – редкий случай, когда Глава нашего государства открыто выражает личные эмоции в политическом контексте. В свою очередь, Париж, оставаясь лидером европейского мира и хранителем традиционных западных ценностей, высоко оценил эффективность переговоров и видит в Астане надежного единомышленника в продвижении глобальных миротворческих инициатив.

Таким образом, обмен государственными визитами не только открывает двери для новых экономических и политических инициатив, но и закладывает основу для будущих стратегических отношений между нашими странами, где личные связи лидеров играют ключевую роль. И с высокой вероятностью эта традиция продолжится: президент К. К. Токаев вновь пригласил Э. Макрона посетить Казахстан с государственным визитом уже в следующем 2025 году.

Второй тренд – значительное повышение перспектив будущих французских инвестиций в казахстанскую экономику.

На сегодня Франция занимает шестое место в списке стран-инвесторов с объемом 19,5 млрд долларов, вложенных в Казахстан. Инвестиционный круглый стол с участием казахстанского лидера и основных французских бизнес-игроков позволил определить ключевые направления для вложений. Так, наиболее прогрессивными являются сферы редкоземельных металлов, атомной энергетики, нефтедобычи и нефтепереработки, управления водными ресурсами и теплоснабжением, агропромышленности, медицинских технологий цифровизации. Особое внимание обе стороны здесь обратили на возможное участие французских компаний в развитии казахстанской атомной энергетики, включая международный консорциум по строительству новой АЭС.

Кроме того, как известно, Казахстан активно заинтересован в крупных инвесторах, имея в запасе более пяти тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 трлн долларов. Сегодня Казахстан уже производит 19 из 34 важнейших видов сырья, жизненно необходимых именно для экономики Европейского Союза.

Эти факторы с учетом наработанного опыта взаимодействия и существующих механизмов открывают широкие возможности для компаний с французским капиталом, которых сегодня в Казахстане насчитывается более 200. Результативность встреч, проведенных на высшем уровне, в том числе с представителями бизнеса, позволяют прогнозировать рост количества французских компаний и технологий в Казахстане, в особенности в промышленном сегменте.

Третий тренд – расширение торгово-экономического потенциала и экспортной товарной линейки.

В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Франции задает позитивные тренды в сфере межрегиональных отношений Европы и Центральной Азии, а также служит устойчивым базисом для поддержания активного политического диалога государств этих регионов.

В 2023 году торговый оборот Казахстана и Франции составил 4,2 млрд долларов (экспорт – 2,9 млрд, импорт – 1,3 млрд) с ростом по отношению к 2022 году на 14,7%. А в этом году прошлогодний показатель был достигнут уже за 9 месяцев, что позволяет выявить прогрессивную тенденцию укрепления торговых отношений между странами.

Следует добавить, что объем казахстанско-французской торговли составляет 80% торговых отношений Франции с Центральной Азией, что ставит Казахстан на место ключевого торгового партнера Франции в регионе.

Поставляя Франции необходимые нефть и уран, Казахстан способствует укреплению её энергетической безопасности, и в этом плане наша страна уже снискала авторитет надежного партнера. В то же время Казахстану Франция необходима как поставщик качественной машиностроительной продукции, которая не только закрывает потребности в ней, но и повышает технологическую оснащенность казахстанской индустрии.

В ходе визита во Францию президент Казахстана К. К. Токаев обозначил перспективные направления экономического взаимодействия двух стран на встрече с «капитанами» французского бизнеса, которые станут триггерами новой эры торгово-экономического сотрудничества. Это производство экономичных электровозов нового поколения, ветроэнергетика, управление водными ресурсами и теплоснабжением, модернизация транспортных маршрутов, развитие агропромышленного комплекса, сферы IT-технологий.

В целом, развитые и устойчивые торгово-экономические отношения Казахстана и Франции являются жизненной необходимостью для обеих стран, что служит залогом их укрепления и развития в долговременной перспективе.

Четвертый тренд – поэтапное ускорение образовательного вектора.

Переговоры президента К. К. Токаева с французским лидером Э. Макроном в Елисейском дворце вывели на новый этап сотрудничество в сфере образования.

Важно отметить, что система высшего образования Франции занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах. На сегодняшний день 34 французских университета входят в топ международного рейтинга QS World University Rankings. Французские научные школы традиционно являются законодателями в таких областях, как математика, физика, химия и инженерные науки. Достаточно отметить, что страна занимает четвертое место в мире по количеству нобелевских лауреатов.

Подписанные в Париже договоренности предусматривают открытие в Казахстане филиала Университета Лотарингии на базе КазНПУ имени Абая, создание университетского центра «Люмьер», а также строительство казахско-французских школ в Астане и Алматы. Нас ждет дальнейшая интеграция высоких европейских образовательных стандартов в казахстанскую академическую среду. Эти проекты демонстрируют эффективность казахстанско-французского образовательного партнерства, и новые соглашения органично развивают существующие образовательные связи.

Расширение сотрудничества с Францией в образовательной сфере несет ряд существенных преимуществ для казахстанской системы образования. Это доступ к передовым методикам обучения и научным разработкам, сближение с европейским образовательным пространством, повышение конкурентоспособности отечественных специалистов на международном рынке труда, развитие научно-исследовательского потенциала. Таким образом, выход казахстанско-французского образовательного сотрудничества на государственный уровень является значимым шагом в реализации стратегии развития человеческого капитала и модернизации нашей системы образования.

Пятый тренд – укрепление культурно-гуманитарного направления.

В ходе визита президента К. К. Токаева во Францию была проделана значительная работа по укреплению культурно-гуманитарных связей. Важным событием стало открытие выставки «Казахстан. Сокровища великой степи» в известном на весь мир Национальном музее азиатских искусств Гиме.

Основанный в 1889 году Музей Гиме представляет одно из самых крупных собраний искусства стран Востока, включая уникальные экспонаты из Японии, Китая, Индии, Кореи, Пакистана и др. Казахстанская выставка в Париже положительно повлияет на узнаваемость культурного наследия нашей страны и его развитие. В данном контексте можно прогнозировать ответные экспозиции французской стороны в Астане, благодаря чему наши граждане также получат возможность ознакомиться с наиболее ценными предметами мирового искусства.

К другим ключевым инициативам по расширению культурно-гуманитарного сотрудничества относится подписание протокола соглашения о сотрудничестве в области археологии между Институтом археологии имени А. Маргулана и Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP). Этот документ можно рассматривать в качестве примера приверженности двух сторон поиску дополнительных точек соприкосновения, направленных на углубление обмена знаниями и культурными ценностями.

Таким образом, именно новые аспекты взаимодействия простимулируют общее развитие отношений между Казахстаном и Францией на долгосрочной основе. Основой для достижения конкретных результатов послужат выстраивание доверительных отношений на высшем уровне, привлечение крупных инвестиций, рост торговых отношений и укрепление устойчивого гуманитарного сотрудничества.

Аналитическая группа Института евразийской интеграции

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