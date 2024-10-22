Пять команд претендуют на «золото» сезона

Так, действующий чемпион страны и все еще лидер нынешнего сезона шымкентский «Ордабасы» не смог упрочить свои позиции и проиграл в гостях претендующему как минимум на бронзовый комплект медалей костанайскому «Тоболу» со счетом 0:1.

Центральным поединком тура стал матч в Семее, где сошлись два претендента на «золото» – местный «Елимай» и столичная «Астана». У команды, представляющей область Абай, была возможность вписать свое имя в историю казахстанского футбола. «Елимай» после долгого перерыва вернулся в высший дивизион страны и при этом на своем поле не проиграл ни одного (!) матча в прошлом сезоне в Первой лиге и уже в этом – в Премьер-лиге. В случае победы над астанинцами они могли и единолично возглавить турнирную таб­лицу по набранным очкам. Но увы...

Столичной дружине очень нелегко приходится в конце сезона: она борется за чемпионство в стране и выступает в еврокубках, а также дошла до финала Кубка лиги QFL. Команде Григория Бабаяна не только приходится биться на нескольких фронтах, но и фактически играть едва ли не каждые три дня (все остальные выступают раз в неделю и даже того меньше).

Отдадим должное футболистам «Астаны», которые выдерживают этот темп – и побеждают. В воскресенье они нанесли поражение «Елимаю» со счетом 3:0. Теперь отправятся в Великобританию, где в четверг сыграют с «Нью-Сейнтс» из Уэльса, а потом сразу же полетят назад, в Казахстан, где в воскресенье на своем поле будут принимать «Актобе». Это очень сложный график!

Но вернемся к национальному первенству. Прошедший тур оказался весьма богат на сверхрезультативные игры. Так, в Кызылорде местный «Кайсар» разгромил карагандинский «Шахтер» – 5:1, а в Алматы «Кайрат» с таким же счетом разнес гостивший у него «Туран» из Туркестана. Пять мячей было забито в Петропавловске, где «Кы­зылжар» смог вырвать победу у «Атырау» с итоговым счетом 3:2. Ну и, наконец, столичный «Женис» принимал в Караганде (там он временно арендует стадион) талдыкорганский «Жетысу» и выиграл со счетом 1:0.

Интрига в чемпионате сохраняется, и на «золото» претендуют сразу пять ­команд, расположившихся на верхних строчках турнирной таблицы.