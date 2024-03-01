QFL сменил ПФЛК

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Аскар Султан

Футбольной общественности страны было презентовано новое название Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) – QFL (Qazaqstan Football League).

фото qfl.kz

Помимо нового названия QFL, были представлены обновленный логотип и слоган «Футболмен бірге» («Вместе с футболом»). В современном визуале и лаконичном стиле логотипа есть отсылки к традиционным символам республики, а также использованы цвета государственного флага. Например, беркут – один из символов независимого Казахстана – складывается в букву Q. Тем самым новый логотип символизирует единение лиги. Масштабное мероприятие состоялось в столичном Президентском центре.

– Наша совместная работа с лигой направлена на создание футбольной бизнес-индустрии, где футбол – это привлекательный актив для спонсоров и инвесторов, социально значимый продукт для населения и гордость государства на меж­дународном уровне. Сегодня лига способна справиться со всеми стоящими перед ней вызовами и реализовать все пункты своей стратегии. Это вполне реальные и достижимые цели, – сказал в ходе выс­тупления президент Казах­станской федерации футбола Адлет Барменкулов.

Помимо бренда и логотипа, был представлен и ряд проектов, которые направлены на развитие футбола в республике. Они разработаны всего за девять месяцев, и некоторые из них ранее не имели аналогов в стране. Например, анонсирован запуск новых турниров – Кубок лиги и Женская лига. В первом турнире примут участие 16 казахстанских клубов, которые будут бороться не только за прес­тижный трофей, но и за самый крупный призовой фонд в истории казахстанского футбола – 1 млн долларов. Особое внимание также уделили новос­ти о запуске Женской лиги, где свое участие уже подтвердили шесть клубов из пяти регионов страны.

– «Футболмен бірге» («Вместе с футболом») – это наш слоган, так как в реализации задач, нап­равленных на развитие футбола, необходима синергия лиги с государством, спонсорами и, конечно же, преданной армией болельщиков. Я родился и вырос в Казахстане, это моя родина, и для меня огромная честь, что клубы доверили мне и моей команде такую важную миссию по развитию нашей лиги. Для нас очень важно, чтобы казахстанский футбол, с одной стороны, стал современным, динамичным, впитывал в себя все лучшее, что уже изобретено в футбольной индустрии европейских лиг, и в то же время сохранил идентичность за счет своей самобытности. В течение трех лет мы должны реализовать ряд проектов и вывести нашу лигу на международный уровень, – заявил президент Qazaqstan Football League Рафаэль Гарибян.

Между тем гости презентации стали свидетелями запуска нового сайта QFL и обновленных страниц лиги в социальных сетях. На мероприятии также заявлено о значительном улучшении качества трансляций матчей с нового сезона. Увеличено количество профессиональных видеокамер для производства трансляций, внедрен новый графический пакет, ведется разработка специальной медиаплатформы, а в ближайшее время появится новый телеканал Q-Football. Помимо этого, в конце вечера всем присутствующим продемонстрировали новый официальный мяч QFL, разработанный совместно с одним из спонсоров.

– У Qazaqstan Football League огромный потенциал к развитию. Мы презентовали не только новый бренд, но и маркетинговую стратегию. Наши действия направлены на усиление коммерческой привлекательности всех продуктов лиги. Работа нашей команды уже дает свои первые результаты. В этом сезоне, помимо традиционного спонсора и нашего давнего партнера, лига заключила соглашение с еще двумя спонсорами. Мы верим, что новый логотип станет важным символом идентификации лиги в мировом футбольном сообществе, но что важнее – для национальных лиг он уже является зонтичным, объединяющим все продукты лиги под эгидой бренда QFL, – заявил вице-президент Qazaqstan Football League Эдуард Синельников.

Напомним, что уже с 1 марта под брендом Qazaqstan Football League стартует новый сезон Премьер-лиги.

#Спорт #футбол #ПФЛК #QFL

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