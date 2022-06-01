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Рабочий визит сенаторов в Норвегию

Депутаты Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК во главе с Мухтаром Кул-Мухаммедом побывали с рабочим визитом в Королевстве Норвегия, организованном Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане.

Состоялись встречи с вице-президентом Стортинга (Парламента) Кари Хенриксен, председателем комитета по международным делам и обороне Ине Сорейде, главой делегации Норвегии при ПА ОБСЕ Сив Мосслет.

Депутаты в составе казахстанской делегации: Нуржан Нурсипатов, Кайрат Кожамжаров, Дана Нуржигитова, а также Посол РК в Норвегии Еркин Ахинжанов, в преддверии республиканского референдума подробно рассказали коллегам о развёрнутой Главой государства Касым-Жомартом Токаевым масштабной программе политической модернизации и конституционной реформы страны, главной целью которых является построение Второй республики.

Кари Хенриксен выразила интерес к проводимым политическим реформам, по просьбе которой Мухтар Кул-Мухаммед подробно рассказал об основных ее положениях, таких как, переход от суперпрезидентской к президентской республике с сильным Парламентом, защита прав человека и гражданина, учреждение конституционного суда, усиление статуса омбудсмена, а также введение ограничений в отношении Главы государства и региональных акимов состоять в политических партиях, упрощение процедуры регистрации новых партий.     

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил цель построить «Новый Казахстан». Это означает более устойчивую, диверсифицированную и равноправную экономику, обеспечивающую возможности для частной инициативы всех граждан, более справедливое общество, а также энергичную, динамичную и конкурентоспособную политическую систему», - отметил М. Кул-Мухаммед.

В ходе состоявшейся дискуссии была выражена обоюдная точка зрения о необходимости осуществления сбалансированной и выверенной внешней политики в современных геополитических условиях.

Ине Сорейде, ранее возглавлявшая оборонное и внешнеполитическое ведомства Норвегии, поделилась нормотворческим опытом обеспечения сферы безопасности и внедрения парламентского контроля в этом секторе. Роль Стортинга состоит не только в принятии законов и национального бюджета, но и в осуществлении контрольных функций путем заслушивания кабинета министров либо в выражении ему вотума недоверия, чем достигается действенная система сдержек и противовесов.

Глава казахстанской делегации информировал собеседников о проводимых в стране политических и экономических преобразованиях. Предложено рассмотреть идею запуска диалогового формата между парламентами стран Центральной Азии и Северного совета. В современных реалиях приобретает особое значение Транскаспийский транзитный маршрут.

Мухтар Кул-Мухаммед отметил совместные усилия по сохранению памяти казахстанцев, погибших в Норвегии в годы Второй мировой войны, в том числе участников Петсамо-Киркенесской операции 1944 года.

Роль и статус омбудсмена в правозащитной системе была обсуждена на встречах с руководством Парламентского омбудсмена по контролю за деятельностью государственного управления Густавом Хавером, а также с директором Центра по обеспечению честности и неподкупности в секторе обороны Пером Кристенсеном. Сенаторы отметили важнейшие направления предлагаемых конституционных изменений в сфере защиты прав человека, в частности, о закреплении конституционного статуса Уполномоченного по правам человека и его права обращаться в Конституционный суд.

В заключение парламентарии подчеркнули важность поэтапного развития конституционной модели страны, а также высказано пожелание об установлении более тесных связей между нашими государствами и скорейшее открытие норвежского посольства в Казахстане.

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