Расплата за обман

Четыре женщины 1974–1989 годов рождения в течение нескольких лет обещали горожанам за определенное вознаграждение оказать содействие в получении и приобретении квартир по госпрограмме, а также «решали» различные проблемные вопросы. Плату за услуги, как выяснилось в ходе следствия, предприимчивые дамы получали и наличными, и денежными переводами, и даже живым скотопоголовьем.

Полицейские доказали причастность группы к 11 преступ­лениям, совершенным на территории Талдыкоргана. Общая сумма ущерба превысила 53 млн тенге.

Суд учел раскаяние и полное восстановление ущерба потерпевшим, а также наличие у каж­дой обвиняемой малолетних детей. Приговором одной из них назначено четыре года лишения свободы условно, а трем другим – по три с половиной года ограничения свободы.