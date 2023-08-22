Расплата за обман

Свежий выпуск
63
Дина Боранбаева

В Талдыкоргане вынесли приговор группе квартирных мошенниц.

Четыре женщины 1974–1989 годов рождения в течение нескольких лет обещали горожанам за определенное вознаграждение оказать содействие в получении и приобретении квартир по госпрограмме, а также «решали» различные проблемные вопросы. Плату за услуги, как выяснилось в ходе следствия, предприимчивые дамы получали и наличными, и денежными переводами, и даже живым скотопоголовьем.

Полицейские доказали причастность группы к 11 преступ­лениям, совершенным на территории Талдыкоргана. Общая сумма ущерба превысила 53 млн тенге.

Суд учел раскаяние и полное восстановление ущерба потерпевшим, а также наличие у каж­дой обвиняемой малолетних детей. Приговором одной из них назначено четыре года лишения свободы условно, а трем другим – по три с половиной года ограничения свободы.

#суд #Талдыкорган #приговор #мошенницы

Популярное

Все
«Ордабасы» упрочил лидерство
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Меч и перо Кожаберген-жырау
Время говорить об Абае
СВМДА: синергия многостороннего сотрудничества
Вот и лето прошло
Визит особого значения
Расплата за обман
За двумя зайцами...
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Токаев выразил соболезнования Путину
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Цена на арабику упала до минимума
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Такая «натура» совсем ни к чему
«Субботник» для отвода глаз
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

За двумя зайцами...
Эксперт назвал основные аспекты обеспечение идеологической …
Эксперт рассказал, как вербуют радикальные религиозные орга…
Ислам в Казахстане вчера и сегодня

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]