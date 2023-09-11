Расширение деловых связей Казахстана и Германии обсудили в Астане

Международное сотрудничество, Правительство
128
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Фолькер Трайер отметил, что обе страны обладают большим потенциалом для расширения и углубления экономического сотрудничества.

Фото пресс-службы правительства РК

Перспективы сотрудничества Казахстана и Германии были обсуждены в ходе встречи первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с главой внешней торговли Торгово-промышленной Палаты Германии Фолькером Трайером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

На встрече стороны обсудили сферы и перспективные направления для дальнейшего укрепления и углубления экономического сотрудничества, а также реализуемые на территории РК совместные инвестиционные проекты.

Роман Скляр отметил, что Казахстан уделяет особое внимание улучшению инвестиционного климата. Он назвал Германию одним из важнейших партнеров Казахстана в Европейском Союзе и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества по таким приоритетным направлениям как энергетика, промышленность, транспорт и логистика.

В свою очередь Фолькер Трайер отметил, что Казахстан является главным партнером для Германии в Центральной Азии. Согласно германской статистике, торговый оборот между странами вырос на 90,2% в 2022 году и достиг общей суммы €9,7 млрд. Экспорт Казахстана в Германию также увеличился на 86,5% и составил €6,9 млрд.

Фолькер Трайер отметил, что страны обладают большим потенциалом для расширения и углубления экономического сотрудничества.

Первый заместитель премьер-министра также принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме, организованном представительством Германской Экономики в Центральной Азии, Торгово-Промышленной Палатой Германии при поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST».

В рамках форума состоялось обсуждение перспектив и возможностей для дальнейшего развития и расширения деловых связей и продвижение двусторонней торговли, а также обсуждение конкретных, совместных проектов Казахстана и Германии.

В форуме приняли участие представители государственных органов и частного бизнеса Казахстана, а также более 40 ведущих представителей германской экономики.

#переговоры #сотрудничество #развитие #Германия

Популярное

Все
Все дело – в трубе
Испытание старой дамбой
За первые четыре дня конного марафона-байги «Ұлы дала жорығы» всадники преодолели 350 километров
Очередная победа Казахстана
Больше форели! Речной и радужной…
Старшеклассникам Астаны представляется уникальная возможность посетить предприятия города
Производственный кооператив подозревается в создании финансовой пирамиды
Исторический успех Данилиной
Дома все равны
Сколько дней отдохнут казахстанцы в октябре
Золотые правила Клименовых
«Железная» ячейка
Главное в жизни – это семья!
IT – это уже настоящее
Правильная философия
"Горжусь нашими футболистами" – Токаев прокомментировал победу сборной Казахстана
1,7 трлн тенге потратят на развитие 10 моногородов в Казахстане
Пример для подражания
Мусор как вирус
"Асфальт сходит весной со снегом" – Смаилов о качестве дорог
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Доброжелательный атом
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Креатив нынче в цене
Мусор-самозванец
Архив, который ждали киноманы
Шаньдун – третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
Токаев назначил главу нового министерства промышленности и строительства
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Клип на народный хит
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Столичный забег
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
На юго-востоке Турции упал метеорит
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Турции
1,7 трлн тенге потратят на развитие 10 моногородов в Казахс…
Sinopec заинтересовался участием в новых нефтегазовых проек…
Вопросы сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Алб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]