Расширение деловых связей Казахстана и Германии обсудили в Астане

Фолькер Трайер отметил, что обе страны обладают большим потенциалом для расширения и углубления экономического сотрудничества.

Фото пресс-службы правительства РК

Перспективы сотрудничества Казахстана и Германии были обсуждены в ходе встречи первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с главой внешней торговли Торгово-промышленной Палаты Германии Фолькером Трайером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

На встрече стороны обсудили сферы и перспективные направления для дальнейшего укрепления и углубления экономического сотрудничества, а также реализуемые на территории РК совместные инвестиционные проекты.

Роман Скляр отметил, что Казахстан уделяет особое внимание улучшению инвестиционного климата. Он назвал Германию одним из важнейших партнеров Казахстана в Европейском Союзе и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества по таким приоритетным направлениям как энергетика, промышленность, транспорт и логистика.

В свою очередь Фолькер Трайер отметил, что Казахстан является главным партнером для Германии в Центральной Азии. Согласно германской статистике, торговый оборот между странами вырос на 90,2% в 2022 году и достиг общей суммы €9,7 млрд. Экспорт Казахстана в Германию также увеличился на 86,5% и составил €6,9 млрд.

Фолькер Трайер отметил, что страны обладают большим потенциалом для расширения и углубления экономического сотрудничества.

Первый заместитель премьер-министра также принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме, организованном представительством Германской Экономики в Центральной Азии, Торгово-Промышленной Палатой Германии при поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST».

В рамках форума состоялось обсуждение перспектив и возможностей для дальнейшего развития и расширения деловых связей и продвижение двусторонней торговли, а также обсуждение конкретных, совместных проектов Казахстана и Германии.

В форуме приняли участие представители государственных органов и частного бизнеса Казахстана, а также более 40 ведущих представителей германской экономики.