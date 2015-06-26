Размер оплаты стал фиксированным Свежий выпуск 3617 Алтын ШОИНБЕКОВА, cудья Акмолинского областного суда

Как известно, еще с 21 октября 2010 года в Казахстане введен в действие новый Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», который предусматривает внедрение института частного исполнения. При этом, к числу положительных сторон, несомненно, можно отнести то, что государство снимает с себя бремя финансирования системы органов принудительного исполнения, и оно ложится исключительно на должников, что, в свою очередь, служит стимулирующим фактором для добровольного исполнения судебных и иных актов. И еще – данная система ставит оплату деятельности частного судебного исполнителя (ЧСИ) в прямую зависимость от ее результатов, что существенно влияет на эффективность принудительного исполнения, а также на повышение престижа профессии частного судебного исполнителя.

Однако с внедрением данного института в судебной практике появились новые споры об обжаловании действий частных судебных исполнителей по оплате их услуг в связи с полным или частичным исполнением ими исполнительного документа. Следует отметить, что количество оконченных дел данной категории составляет незначительную часть от общего числа рассмотренных, что увеличивает нагрузку на судей и ухудшает статистику их работы. Происходит это еще и оттого, что по некоторым делам имеет место различное толкование либо неправильное применение норм закона. Так, размеры тарифов частного судебного исполнителя за совершение исполнительных действий в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 и 5 статьи 118 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (в редакции до 15 января 2014 года) установлены в месячных расчетных показателях в размере 10% от взысканной суммы или стоимости имущества, или 10 месячных расчетных показателей с физических лиц и 20 месячных расчетных показателей с юридических лиц по исполнительным документам неимущественного характера.

Вместе с тем Законом от 15 января 2014 года, введенным в действие с 29 января 2014 года, были внесены новые поправки в Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», предусматривающие, в частности, изменение размера оплаты деятельности ЧСИ. Так, статья 118 упомянутого закона изложена в новой редакции, в которой теперь предусмотрено, что оплата деятельности частного судебного исполнителя производится за счет средств, взысканных с должника, и устанавливается в размере от 3 до 25% с взысканной суммы или стоимости имущества. При этом размер оплаты деятельности частного судебного исполнителя утверждается Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа. Соответственно частный судебный исполнитель вправе взимать суммы за оплату своих услуг только в размере и в порядке, установленных нормативными правовыми актами, и ему запрещается изменять установленные размеры сумм оплаты своей деятельности.

Однако до 9 июня 2014 года действовали прежние тарифы, утвержденные постановлением Правительства РК от 29 сентября 2010 года № 988. Новое постановление Правительства РК, регламентирующее и новый порядок определения размеров оплаты деятельности ЧСИ (от 3 до 25%), было вынесено 4 мая 2014 года, а введено в действие 9 июня 2014 года. Таким образом, в период с 29 января до 9 июня 2014 года оплата дея­тельности частного судебного исполнителя должна была осуществляться в соответствии с требованиями статьи 118 закона (в новой редакции), но при этом отсутствовал механизм применения данной статьи. Переходные положения не предусмотрели применение данной нормы закона.

В связи с этим при рассмотрении дел у судей возникли затруднения: какой закон подлежит применению? Старую редакцию статьи 118 закона, предусматривающую 10% от взысканной суммы или стоимости имущества, или новую редакцию статьи 118 закона, где указано о размере оплаты от 3 до 25%, но при этом не урегулирован механизм применения данной статьи закона?

Приведу пример. Решением Степногорского городского суда от 29 октября 2014 года была удовлетворена жалоба ТОО «Таукен-Степногорск», в отношении которого постановление частного судебного исполнителя от 11 мая 2014 года об утверждении суммы оплаты деятельности частного судебного исполнителя в размере 4 395 672 тенге было признано незаконным. Удовлетворяя требования заявителя, суд первой инстанции исходил из того, что на момент принятия частным судебным исполнителем постановления от 11.05.2014 г. об утверждении суммы оплаты деятельности ЧСИ действовало постановление Правительства РК от 29.09.2010 г. № 988, которое утратило действие со вступлением в силу постановления Правительства РК от 4.05.2014 г. № 437. В связи с чем суд пришел к выводу, что частный судебный исполнитель при совершении исполнительных действий и вынесении оспариваемого постановления действовал в нарушение установленных и действовавших на момент принятия решений норм законодательства.

Но с данным выводом суда не согласилась апелляционная инстанция, и определением от 26 января 2015 года решение суда было отменено. Суд апелляционной инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении жалобы, исходил из того, что должником вся сумма задолженности по исполнительному документу была погашена только через 10 месяцев после принятия судебным исполнителем в отношении него мер принудительного исполнения. Так, постановлениями судебного исполнителя должнику было вынесено временное ограничение на выезд из Республики Казахстан, запрещено совершать определенные действия, наложен арест на имущество. К тому же по представлению судебного исполнителя должник был привлечен к административной ответственности за неисполнение решения суда по ст. 524 КРК об АП. И только после этого им было исполнено решение суда и погашена задолженность в размере 43 956 720 тенге. Исходя из требований ст. 120 закона, частный судебный исполнитель утверждает свою оплату только после полного исполнения должником исполнительного документа и прекращения исполнительного производства.

При таких обстоятельствах коллегия согласилась с доводами апелляционной жалобы, что сумма оплаты деятельности частного судебного исполнителя в размере 10% от взысканной суммы соответствует характеру совершенных судебным исполнителем исполнительных действий и взыскана в пределах от 3 до 25%, предусмотренных ст. 118 закона об исполнительном производстве в новой редакции.

В завершение хотелось бы отметить, что в настоящее время постановлением Правительства РК от 04.05.2014 г. № 437, введенным в действие с 9 июня 2014 года, были утверждены размеры оплаты деятельности частного судебного исполнителя, которые являются фиксированными.

В цифрах это выглядит так. Например, при взыскании суммы менее 60 МРП (118 920 тенге) судебные исполнители получат 25% от взысканной суммы, или 29 730 тенге. На уровне между 60 и 300 МРП тариф составит 20%, максимально эта сумма не превышает 118 920 тенге. При сумме свыше 10 000 МРП (19 820 000 тенге) судебные исполнители будут получать 3% от взысканной суммы.

По документам неимущественного характера утверждены тарифы в размере 10 МРП с физических лиц и 20 МРП с юридических лиц.

В связи с этим судам при наличии спора о размере оплаты деятельности ЧСИ необходимо принимать решения с учетом требований, содержащихся в названном постановлении.