Развиваются двусторонние связи

Культура и общество
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Бри Александр
корреспондент

Министерство культуры и информации Казахстана будет сотрудничать с Госкомитетом по делам национальностей КНР, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: МКИ РК

Министр культуры и информации РК Аида Балаева провела встречу с председателем Государственного комитета по делам национальностей КНР Пань Юэ, прибывшим в Астану с рабочим визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы установления деловых контактов между подведомственными организациями министерства культуры и информации РК и Госкомитета по делам национальностей КНР.

Поприветствовав китайского коллегу, Аида Балаева поздравила делегацию из КНР с предстоящим важным праздником – Днем образования Китайской Народной Республики – и отметила высокий уровень взаимного доверия и стратегического партнерства, достигнутый между главами двух государств.

Подчеркивая важность укрепления межведомственного сотрудничества на основе взаимопонимания, министр озвучила предложения по основным направлениям двустороннего взаимодействия.

Пань Юэ в свою очередь, поблагодарив казахстанскую коллегу за приглашение, также высоко оценил уровень казахско-китайских взаимоотношений и выразил уверенность в том, что данный визит придаст новый импульс их дальнейшему укреплению.

Кроме того, председатель Госкомитета по делам национальностей КНР Пань Юэ, пожелав главе МКИ РК Аиде Балаевой успехов в новой должности, пригласил ее посетить с рабочим визитом Китай в рамках межведомственного партнерства.

Стороны, обсудив перспективы наращивания сотрудничества в сфере регулирования межэтнических отношений, выразили нацеленность на развитие двухсторонних контактов, а также подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством культуры и информации РК и Государственным комитетом по делам национальностей КНР.

#сотрудничество #Китай #министр #Балаева

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