От «Казахфильма» до новых авторов: как развивается отечественное кино

Кино,Культура и общество

Министр культуры и информации рассказал о развитии отрасли в поздравлении с Днем казахского кино

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр культуры и информации РК Арман Кырыкбаев поздравил представителей отрасли с Днем казахского кино и рассказал о развитии отечественного кинематографа. По его словам, в стране растет производство национальных фильмов, продолжается поддержка «Казахфильма» и работа по сохранению кинематографического наследия, передает Kazpravda.kz.

Глава МКИ отметил особую роль кино в сохранении исторической памяти, национальных ценностей и традиций. По его словам, кинематограф также помогает осмысливать современность и рассказывать зарубежной аудитории о Казахстане. Поэтому развитие отрасли связано не только с поддержкой творческой индустрии, но и с сохранением культурной идентичности страны.

В последние годы в сфере кинематографа реализуется ряд изменений. 

«Особое место в отечественной киноиндустрии занимает Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова. По поручению Президента киностудии возвращена прямая государственная поддержка. Впереди — важный этап объединения «Казахфильма» и Государственного центра поддержки национального кино», - отметил Арман Кырыкбаев.

По словам министра, одна из основных задач ведомства - последовательно реализовать эти преобразования, укреплять производственную и профессиональную базу отрасли, расширять возможности частных кинокомпаний и создавать условия для появления качественных и содержательных фильмов.

При этом число отечественных картин продолжает расти. В 2024 году в Казахстане сняли и выпустили в прокат 94 отечественных фильма, а в 2025 году — уже 103.

«Особенно важно, что казахстанское кино находит все больший отклик у зрителей, завоевывая их внимание и признание», — подчеркнул министр.

Еще одним направлением остается сохранение национального кинонаследия. Продолжается оцифровка и реставрация «Золотой коллекции казахского кино». Эта работа должна сохранить классические картины и сделать их доступными для новых поколений зрителей.

Особое значение в этом году имеет 100-летие выдающегося казахстанского режиссера Абдуллы Карсакбаева. Его юбилей включен в календарь памятных дат и юбилеев ЮНЕСКО.

Говоря о будущем отрасли, Арман Кырыкбаев отметил необходимость появления новых имен, сильных авторских идей и историй о Казахстане, его людях и достижениях.

«Сегодня казахстанскому кино нужны новые имена, сильные авторские идеи и яркие истории — о нашей стране, ее людях и достижениях, о прошлом, настоящем и будущем. Истории, которые найдут отклик у зрителей и достойно представят Казахстан миру», — заявил глава МКИ.

В завершение министр пожелал представителям отечественного кинематографа ярких премьер, смелых творческих решений, зрительского признания и новых успехов на международной арене.

#кино #кинокартины #производство фильмов

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