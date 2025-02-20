Разыскиваемых за разбой иностранцев задержали в двух аэропортах РК

Задержания
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Все трое злоумышленников водворены в изоляторы временного содержания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В аэропортах Шымкента и Атырау сотрудниками криминальной полиции задержаны трое граждан Турции, разыскиваемых за совершение разбойного нападения на территории Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По информации правоохранителей, в Ташкенте мужчины, надев на лица маски, пытались захватить чужой автомобиль. Однако благодаря активному сопротивлению пострадавших злоумышленникам не удалось довести свой преступный план до конца. В итоге они поспешно покинули место происшествия.

После совершения нападения, до объявления в розыск, двое скрылись в Атырауской области, а третий находился на юге Казахстана.

В результате оперативных мероприятий все трое злоумышленников задержаны и водворены в изоляторы временного содержания.

 

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