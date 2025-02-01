Регламент для футбольных ворот

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Для решения данной проблемы в Казахстане приступили к разработке технического регламента спортивного оборудования и инвентаря. По словам председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Жанны Есенбековой, сказанным в ходе брифинга на площадке СЦК, срок принятия регламента – июль 2025 года. Нес­мотря на то что в респуб­лике действуют национальные стандарты, которые определяют требования безопасности к установке, скажем, тех же футбольных ворот (наличие безопасных закругленных углов с радиусом не менее 3 мм; отсутствие зазоров между штангой и наземной частью рамы; отсутствие трещин; исключение смещений⁄опрокидываний при тестировании на устойчивость и другое) конкретного технического регламента к таким спортивным объектам нет.

– Разработчиком упомянутого национального технического рег­ламента является Министерство туризма и спорта Казахстана. Документом будут определяться требования к воротам для футбола, мини-футбола, гандбола, хоккея. Также будут сформулированы правила их установки и эксплуатации на территории придомовых детских и спортивных площадок. Государственный контроль над соблюдением техрегламента будет осуществляться местными исполнительными органами – сказала Жанна Есенбекова.

По словам спикера, большая работа проводится по обеспечению безопасности и повышению качества товаров на внутреннем рынке. В списке контролируемых товаров: пищевая продукция, изделия легкой промышленнос­ти, детской индустрии, мебель и многое другое. В прошлом году, как было отмечено в ходе брифинга, разработано и введено семь новых технических регламентов.

Так, например, нормативный документ «О безопасности игрушек» расширен и дополнен новыми терминами на основе опыта и практики его применения, такими как «ароматизированная игрушка», «мягконабивная игрушка», «погремушка», «набор для развития вкусовых навыков». Также добавлены требования к новым типам игрушек, таким как настольные игры для развития обоняния, вкусовые наборы и так далее.

– В игрушках, предназначенных для детей в возрасте до трех лет, не допускается применение натурального меха, натуральной кожи, стекла, набивочных гранул размером до трех миллиметров. В техническом регламенте на парфюмерно-косметическую продукцию установлены требования, которых ранее не было. К примеру, введена обязательная классификация использования косметики для детей до 14 лет. Также для сохранности пот­ребительских свойств введено понятие «вторичная упаковка», – добавила эксперт.

Для оперативного решения вопросов защиты внутреннего рынка при МТИ создан Ситуацион­ный штаб с участием контро­лирующих органов (Минздрава, Минсельхоза, Погранслужбы, Минюста и других). В рамках работы штаба отобраны пробы импортной продукции, выявлены несоответствия, введено 30 режимов усиленного лабораторного контроля (УЛК). В числе продукции, отнесенной к некачественной и опасной, значится российская курятина (палочки «Мусульманские», фарш «Крестьянский», окорочка цыпленка бройлера ООО «Ставропольский бройлер»), в которой обнаружены бактерии сальмонеллы. Несоответствия по жирно-кислотному составу выявлены также в молочной продукции российского произ­водства. Введены меры УЛК сроком на три месяца.