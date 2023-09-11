Река самопала

Прокуроры вместе с экономичес­кой полицией выявили подпольный цех по производству алкогольной продукции. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, силовики обнаружили оборудование для кустарного производства, тару с различными брендами водки, четыре тысячи поддельных учетно-контрольных марок, а также больше десяти тысяч бутылок с готовым «самопалом».

«Суд № 2 Усть-Каменогорска приговорил организатора и пособников к ограничению свободы за незаконную предпринимательскую деятельность и использование заведомо поддельных учетно-контрольных марок, – рассказали в прокуратуре. – Приговор суда вступил в законную силу».

Весь суррогат уничтожен. Всего с начала года в регионе пресекли деятельность двух цехов, где гнали контрафактные спиртные напитки.