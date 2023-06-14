Решение принимает специалист

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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Некоторые люди с психическими отклонениями могут причинить вред здоровью случайно оказавшегося рядом человека.

Наверное, многие видели запись из торгового центра Караганды, где один человек умышленно столкнул с эскалатора другого. Последний в итоге упал на кафельный пол и потерял сознание. В результате карагандинец получил ушибы, рассек губу и сломал несколько зубов.

Позже от следователя он узнал, что нападавший до 2009 года находился на учете в психоневрологическом диспансере. И теперь его снова туда поместят.

Полицейские составили протокол по статье «Хулиганство». Однако вряд ли штраф или административный арест помогут утихомирить неадекватного человека. Такое мы уже проходили. К примеру, в 2021 году несколько раз под арест сажали буйного жителя города Шахтинска, который бросался на людей с перцовым баллончиком в руках.

Одно нападение произошло в центре Караганды, второе – на местном рынке, третье – в общественном транспорте. Провокатор сначала приставал к водителю, а потом, переключившись на пассажиров, распылил в салоне автобуса перцовый баллончик. В результате девочка, находившая­ся рядом с психически нездоровым мужчиной, получила ожог глаз. После обращения мамы ребенка в полицию хулигана поместили в психоневрологический стационар.

В это же учреждение имели все шансы попасть еще два жителя Карагандинской области за то, что прилюдно оголялись в общественных местах. Один в Темиртау, другой в центре Караганды.

Врачи подтверждают, что обострение психических расстройств чаще всего происходит в весенне-осенний период. Так как же вести себя, встретившись с неадекватным человеком? Ведь он, с виду тихий, может напасть в любую минуту. С этим вопросом мы обратились к заведующему отделением карагандинского областного центра психического здоровья Рустаму Дюсембекову.

– К сожалению, неспециалист не сможет оценить ситуацию и понять, действительно ли перед ним находится психически больной человек, – констатирует Рустам Дюсембеков. – Да и зачем его оценивать? Мне кажется, самое главное – правильно себя вести в такой ситуации. И не важно, с каким человеком вы столкнулись – психически больным, пьяным или находящимся под действием наркотических веществ. Ваши действия будут примерно одинаковыми.

Самое главное правило – не провоцируйте неадекватного человека на агрессию.

– Лучше держаться от него подальше, – рекомендует врач-психиатр. – Не нужно разговаривать с ним или пытаться его успокоить. Это лишь раззадорит психически нездорового человека. Лучше всего позвонить в полицию. Там вызовут скорую помощь, а врачи уже оценят состояние агрессивного человека и решат, в чем причина – в воздействии наркотических веществ или психическом расстройстве.

Бывает, что психически больные люди представляют опасность для тех, с кем живут. Они забывают выключить газ, что грозит пожаром, или тащат к себе в квартиру мусор со свалок, от чего в доме размножаются тараканы. Как быть с такими неприятными соседями? Рустам Дюсембеков советует подключать к делу их родственников, а если таковых нет – участкового и социальные службы. Нужно добиться, чтобы опасного соседа доставили в психоневрологический диспансер. Дежурный врач оценит его состояние и решит, нуждается ли он в лечении с изоляцией от общества или нет.

#здравоохранение #люди #психика #поведение #обострение

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