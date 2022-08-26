Культура , Спорт
Республиканский конный марафон впервые пройдет в Казахстане

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев выступил с видеообращением о начале первого республиканского конного марафона «Ұлы Дала Жорығы», сообщает Kazparvda.kz.

«Ұлы Дала Жорығы» - первый республиканский конный марафон, который охватит территорию шести регионов (город Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Улытауская, Кызылординская и Туркестанская области).

Марафон пройдет при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Организаторы марафона байге – общественный фонд «The Great Steppe Tour» и общественный фонд «Altyn Qyran Foundation».

"Не имеющий аналогов в мировой практике марафон станет прочным фундаментом для закрепления бренда Казахстана как центра всаднической культуры, наследника кочевых народов, живших на просторах Великой степи. Кроме того, марафон придаст новый импульс развитию отечественного туризма и национального спорта", - отметили в столичном ипподроме «Казанат».

Цель проекта - создание узнаваемого бренда, ассоциирующегося с Казахстаном и продвигающего национальную культуру на международной арене, а также вовлечение населения, в особенности молодежи, в изучение национальной культуры и истории, привитие ценностей спортивного духа, стойкости и единения.

17 сентября на ипподроме «Казанат» города Нур-Султан состоится торжественная церемония открытия марафона с участием 100 всадников.

С 18 по 20 сентября марафонцы преодолеют дистанцию более 1 200 километров из столицы до Туркестана.

Марафон разделен на 12 участков длиной 100 км каждый. В байге примут участие по одной команде из каждого региона страны.

Уникальный марафон позволит участникам и зрителей проникнуться духом Великой степи, посетить сакральные места тюрков – исторические места древних культур, такие как мавзолеи Жошы хана, Алаша хана, первая столица Казахского ханства – город Созак и колыбель тюркской духовности, «города двух миров» - Туркестан и мавзолей Азрет-Султан.

Достигшая Туркестана за самое короткое время команда будет награждена титулом «Ұлы Дала Сарбазы» и призовыми в размере 30 000 000 тенге. Обладатели 2-го и 3-го места получат по 20 000 000 тенге и 15 000 000 тенге соответственно.

В период проведения марафона все участники будут обеспечены оборудованными местами отдыха, питанием и необходимой медицинской помощью.

Кроме того, в рамках марафона для представителей СМИ будет организован пресс-тур «Ұлы Дала Жаршысы». Участники, прошедшие отбор, пройдут вместе с командами всю дистанцию марафона, получив ценную информацию о географии, экономике, топонимике Центрального и Южного Казахстана.

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