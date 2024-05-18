Состоялся II открытый юношеский турнир памяти Султанбека Кобландина

Спорт
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Айдос Абсат, Кызылординская область

На торжественной церемонии открытия состязаний в поселке Теренозек выступили представители органов власти, спортивной общественнос­ти.

фото ПХКТ «Кайсар» (Теренозек)

Они рассказали о яркой спортивной карьере Султанбека Коб­ландина – прославленного спортсмена и специалиста по хоккею на траве, мастера спорта СССР, заслуженного тренера РК, почетного граж­данина Сырдарьинского района, который внес большой вклад в развитие спорта не только региона, но и страны.

Ветераны района Арип Кожбанов и Амир Шаймагамбетов предложили местным властям назвать его именем один из спортивных объектов района.

9 мая этого года Султанбеку Кобландину исполнилось бы 65 лет. В прошлом чемпион и обладатель Кубка СССР в составе знаменитого алматинского «Динамо», родоначальник в Приаралье хоккея на траве, хоккея с мячом и индорхоккея, основоположник теренозекского профессионального клуба по хоккею на траве «Кайсар» (бывший КХТ «Сырдария»)... Кстати, в качестве тренера он вывел эту сельскую команду на мировой уровень.

Его воспитанники – участники республиканских и международных соревнований. Так, сегодняшний «Кайсар» – десятикратный чемпион Казахстана и двукратный чемпион России среди команд Высшей лиги среди мужчин и десятикратный чемпион РК среди женщин. За тренерскую карьеру мэтр воспитал 148 мас­теров спорта Казахстана и 18 мастеров спорта международного класса по хоккею с мячом. Его воспитанники все годы независимости составляли костяк мужской и женской национальных сборных страны.

В этот раз награды мемориа­ла разыграли по семь мужских и женских команд из пяти регионов страны. По итогам пятидневных состязаний в турнире среди юношей главный приз выиграла команда из Шымкента, на втором месте оказались хоккеис­ты СДЮШОР № 1 (Уральск), на третьем – представители Жамбылской области.

В женском турнире первенствовала уральская команда СДЮШОР № 1, на втором месте разместился коллектив Жамбылской области, на треть­ем – Сайрамского райо­на Туркестанской области.

На церемонии награждения лучших игроков по номинациям специальными призами отметила вдова Султанбека Кобландина – Сафура Матибаева. Их обладателями стали: среди девушек – Нурай Казбек (Шымкент), Арина Перепелкина (Уральск), Улдана Каж­денбекова (Кызылординская область) и Акерке Бектибаева (Сырдарьинский район), среди юношей – Сергей Ульянов (Уральск), Мейржан Садуакас (Кызылординская область), Мысыр Серикбай и Адилет Онгарбаев (оба – Сырдарьинский район).

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