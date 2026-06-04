Родителям малышей, родившихся в День госсимволов, вручили подарки в Астане

Фото: Минкультуры

В День государственных символов Республики Казахстан, в Астане прошла церемония вручения подарков родителям малышей, появившихся на свет 4 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры.

Мероприятие состоялось в многопрофильной городской больнице №2. В празднике приняли участие представители Центра геральдических исследований Министерства культуры и информации, а также певица, заслуженный деятель Республики Казахстан Алтынай Жорабаева.