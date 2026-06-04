Родителям малышей, родившихся в День госсимволов, вручили подарки в Астане

Мероприятие состоялось в многопрофильной городской больнице №2.
В День государственных символов Республики Казахстан, в Астане прошла церемония вручения подарков родителям малышей, появившихся на свет 4 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры.
Мероприятие состоялось в многопрофильной городской больнице №2. В празднике приняли участие представители Центра геральдических исследований Министерства культуры и информации, а также певица, заслуженный деятель Республики Казахстан Алтынай Жорабаева.
От имени заместителя Премьер-министра – Министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой молодым мамам были вручены поздравительные письма и памятные подарки. Цель мероприятия — популяризация национальных ценностей, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, укрепление связи между семейными ценностями, началом новой жизни и государственными символами.