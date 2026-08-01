Лагерь, из которого не хочется уезжать

Общество
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Лето для детей – это не только время отдыха, но и возможность найти новых друзей, получить яркие впечатления, которые останутся с ними на долгие годы. Разумеется, летние каникулы должны быть не только интересными, но и безопасными. Именно в этот период дети чаще остаются без постоянного присмотра взрос­лых, а значит, возрастает риск различных происшествий.

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Качественная организация детского отдыха остается одной из важных задач как для родителей, так и для местных исполнительных органов. В Атырауской области в текущем году летней оздоровительной кампанией охва­чено около 147 тыс. школьников, на это из местного бюджета выделено 778,6 млн тенге.

Как сообщили в пресс-службе­ областного управления образования,­ в 2026-м в трех лагерях, находящихся на балансе региона, отдохнут более 3 тыс. детей. Там, к слову, смены продолжатся до середины августа, а пришкольные лагеря уже завершили свою работу. За прошедшее время более 120 тыс. ребят провели каникулы в 847 лагерях с дневным пребыванием и профильными направлениями. Еще более 10 тыс. отдохнули в 120 палаточных и юрточных лагерях. Такой формат отдыха помогает школьникам развивать творчес­кие способности, приобретать туристские навыки и лучше узнавать природу и историю родного края.

Одним из популярных мест отдыха остается лагерь «Жас өркен», расположенный в живописной пойме реки Жайык, неподалеку от села Елтай Индерского района. За летний сезон здесь отдохнут более тысячи детей. По словам заведующей Риты Жанесеевой, ребята настолько увлечены насыщенной программой, что многие не хотят расставаться с лагерем даже после окончания смены.

– Для детей ежедневно организуются спортивные соревнования, познавательные игры и культурные мероприятия. В работе лагеря принимают участие сотрудники полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, медработники и представители сферы культуры. Дети обеспечены полноценным шестиразовым питанием. К нам приезжают школьники не только из Индерского района, но и из Атырау и других районов облас­ти. Самое главное – дети уезжают отсюда довольными, – рассказала Рита Жанесеева.

В прошлом году оздоровительный лагерь «Арай» в Махам­бетском районе оказался в цент­ре внимания санитарных служб: тогда специалисты выявили ряд недостатков, связанных с состоянием постельных принадлежностей. Перед началом нового сезона все замечания были устранены, постельное белье полностью обновили, и лагерь получил официальное разрешение на работу. С начала сезона здесь уже успели отдохнуть 300 детей.

При этом руководство лагеря признает: инфраструктура нуж­дается в дальнейшем развитии. По словам заведующей Арай Казиевой, сегодня ощущается нехватка современных спортплощадок и игровых помещений. Предложения по модернизации уже направлены в соответствующие инстанции. Стоит отметить, что в последние два года объект использовался как интернат для образовательных учреждений, поэтому полноценная подготовка лагеря к оздоровительному сезону была затруднена.

Еще одним успешным проектом нынешнего лета можно назвать этноклуб «Мұрагер». Его участниками стали дети в возрас­те от 9 до 15 лет, в том числе из многодетных семей. Программа клуба сочетает знакомство с нацио­нальными традициями, творческие мастер-классы, спортивные и познавательные занятия.

Ученик многопрофильной школы-гимназии № 34 Бекнур Нурболатулы признается, что за время пребывания в этноклубе приобрел новых друзей и узнал много интересного об истории и традициях казахского народа. Особенно ему запомнились занятия по народным ремеслам и национальным играм.

В регионе создаются все условия для того, чтобы школьники могли провести лето с пользой: укрепить здоровье, раскрыть свои таланты, познакомиться с культурным наследием страны, получить новые знания. И именно счастливые улыбки детей становятся главным подтверждением того, что эта работа приносит свои результаты.

#лето #каникулы #детский лагерь

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