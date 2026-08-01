Развивать потенциал молодежи

Общество
Арыстан Бусин

В Астане состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации.

фото пресс-службы МКИ

Приветствуя членов комиссии, заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что поддержка молодежи является стратегическим приоритетом государственной политики Президента Касым-Жомарта Токаева. Одной из важных инициатив Главы государства стал грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», направленный на поддержку талантливых молодых казахстанцев, развитие их потенциала и создание условий для реализации социально значимых и инновационных проектов.

– С каждым годом мы наблюдаем рост числа заявок по каж­дому направлению конкурса. Это не только показатель высокой активности молодежи, но и свидетельство доверия к государственной поддержке и уверенности в справедливости принятия решений. Пусть каждый выбранный проект станет нашей гордостью и принесет реальную пользу казахстанскому обществу, – отметила вице-премьер.

В состав конкурсной комиссии вошли видные ученые, деятели культуры, медиаменеджеры, представители госорганов и бизнеса. Аида Балаева поблагодарила комиссию за проделанную работу и выразила уверенность, что они вынесли справедливое решение.

По итогам заседания определены 30 победителей по шести направлениям, чьи проекты набрали наивысшие баллы по результатам конкурсного отбора.

Каждый обладатель гранта получит государственную поддержку в размере 3 млн тенге на реализацию своего проекта.

В 2026 году на конкурс поступило более 2 200 заявок, из которых к рассмотрению были допущены 1 745, в том числе 663 по направлению «Бизнес», 383 – «Информационные технологии», 218 – «Наука», 174 – «Культура», 158 – «Медиа» и 149 – «Волонтерство».

За весь период реализации гранта его обладателями стали 153 молодых казахстанца: в 2021 году было присуждено 30 грантов, в 2022-м – 33, в 2023, 2024, 2025 и 2026 годах – по 30 грантов ежегодно.

Торжественная церемония награждения победителей «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2026 года пройдет в Астане в рамках празднования Международного дня молодежи.

#проект #грант #молодежь #МКИ #Тәуелсіздік ұрпақтары

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