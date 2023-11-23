Руководству "Экибастузтеплоэнерго" вынесли приговор по делу о замерзшем городе

Вынесен приговор руководству ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по масштабной коммунальной аварии, произошедшей прошлой зимой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Экибастузского городского суда

Фото: Валерий Бугаев

23 ноября Экибастузский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении генерального директора ТОО «Экибастузтеплоэнерго» М., директора Экибастузской теплоэлектроцентрали В. и директора Экибастузских тепловых сетей Г. по ненадлежащему выполнению своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее тяжкие последствия (статья 254 УК).

«Выполняя управленческие функции в названных коммерческих организациях в Экибастузе, М., В. и Г. не приняли должных мер по обеспечению полноты подготовительных работ к отопительному периоду на 2022-2023 годы. Из-за недобросовестного отношения к своим обязанностям, по неосторожной вине подсудимых 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла авария на тепловых сетях ТОО «Экибастузтеплоэнерго», что повлекло тяжкие последствия и введение режима чрезвычайной ситуации в городе», – установил суд.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и совокупностью иных доказательств, исследованных в ходе главного судебного разбирательства.

Принимая во внимание личность и семейное положение подсудимых, их неосторожную вину, суд назначил каждому 2,5 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду.

Также осужденные на 3 года лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Приговор в силу не вступил.