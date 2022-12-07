Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб

Энергоисточник работает в штатном режиме, ТЭЦ предпринимает все необходимые усилия для нормализации обстановки с отоплением в городе.

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По состоянию на 8:00 7 декабря тепло подано во все дома Экибастуза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

«Параметры сетевой воды составляют 83 градуса прямой и 56 градусов обратной сетевой воды при давлении 8,8 кг/см2. Энергоисточник работает в штатном режиме. Экибастузская ТЭЦ предпринимает все необходимые усилия для нормализации обстановки с отоплением в городе. Но, к сожалению, разбалансированность гидравлического режима, произошедшего в результате событий последних дней, в том числе несанкционированные сливы теплоносителя потребителями и КСК усложняют эту работу», - говорится в сообщении оперштаба.

Представители штаба также выразили благодарность экибастузцам за терпение, и заявили, что «рассчитывают что совместными усилиями в ближайшие 2-3 дня ситуация с подачей тепла будет полностью нормализована».

Всего в Экибастузе 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействовано 851 человек.