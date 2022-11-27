В замерзающем Экибастузе не будут работать детские сады и школы

Занятия в школах перевели в онлайн-формат.

Фото: rk-news.com

Занятия в школах Экибастуза, где нет отопления перевели в онлайн-формат. Также не будут работать детские сады, передает Kazpravda.

Всего в Экибастузе 25 школ и более 21 тыс. учащихся. С завтрашнего дня они будут учиться дистанционно.

В городе началась частичная эвакуация людей в Павлодар. Так 36 воспитанников из Экибастузского центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, переведены в школу-интернат №7 города Павлодар.

Сюда же передислоцировали 11 детей КГУ "Дом юношества «Жас оркен".

Еще 29 учащихся областного многопрофильного лицея перевели в лицей "Білім инновация". Всех детей сопровождают воспитатели.

По информации пресс-службы акима области, в Экибастузской городской больнице находятся 300 пациентов. В случае необходимости экстренной передислокации подготовлен коечный фонд в городах Павлодар и Аксу на 317 коек.

На сантранспорте в Павлодар планируется передислоцировать 14 человек, из которых семеро детей.

Кроме того из центра психического здоровья планируется эвакуация 31 пациента вместе с тремя сопровождающими.