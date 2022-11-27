Авария на ТЭЦ в Экибастузе: к жителям обратились за помощью

Скандалы
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

Минувшей ночью Экибастуз остался без тепла в 30-градусный мороз. 

Фото: news.myseldon.com

Почти весь Экибастуз остался без отопления из-за коммунальной аварии на ТЭЦ, передает Kazpravda.    

Местные власти пока не дают комментарий и не сообщают, сколько домов и соцобъектов без отопления и горячей воды. Но судя по сообщениям в соцсетях, авария затронула весь город. 

По данным пресс-службы "Экибастузэнерго", 27 ноября в 01:20 остановился один из котлоагрегатов.  Через несколько минут из-за большого расхода сетевой воды вышли из строя еще три. 

В данное время на объекте ведутся аварийно-восстановительные работы. И тепло обещают дать в ближайшее время.

Тепловики просят жителей не сливать воду из систем отопления, чтобы не усугубить ситуацию. Горожан призывают делать это только в том случае, если трубы в доме полностью остыли.

Также монополист  сообщил, что после запуска необходима будет помощь жителей по отогреву трубопроводов и устранению повреждений.

Напомним, что состояние Экибастузской ТЭЦ вызывало опасение горожан и экспертов минувшим летом. Тогда стало очевидно, что объект находится в плачевном состоянии и компания-владелец планировала избавиться от станции, передав ее на баланс города. 

Однако региональные власти не спешили принимать столь проблемный "подарок". Проверку на ТЭЦ проводила и республиканская комиссия. Горожан заверили в том, что отопительный сезон пройдет без перебоев. 

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