В Экибастузе объявили режим ЧС

Это временная мера применяется исключительно в интересах жизнеобеспечения граждан

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Из-за аварии на ТЭЦ Экибастуза в городе объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служба акимата.

В соответствии со статьей 48 Закона РК «О гражданской защите» на территории Экибастуза акимом города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба из-за аварии на тепловых сетях.

По состоянию на 01:30, 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объектов юридических лиц по-прежнему остаются без подачи тепла. Режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ в зоне ЧС, – рассказали в городском акимате.

Ранее стало известно, что глава государства поручил премьеру срочно стабилизировать ситуацию.