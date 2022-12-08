Режим ЧС отменили в Экибастузе

Общество

Режим ЧС был введен 28 ноября на основании решения акима города.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Акимат Экибастуза объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации техногенного характера, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 8 декабря, аким города Экибастуз принял решение об отмене режима ЧС техногенного характера местного масштаба", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее режим ЧС был введен на основании решения акима города Экибастуз от 28 ноября за №3.

Для ликвидации ЧС привлекались не только административный ресурс местного исполнительного органа, но и граждане, субъекты предпринимательства, организации, волонтеры.

На сегодня во всех многоквартирных жилых домах подано теплоснабжение.

Вместе с тем, будут продолжены регулировочные работы по восстановлению гидравлического режима в многоквартирных и частных жилых домах. В семи корпусах домов по ул. Сатпаева, 8 и Машһур Жусупа, 52 ведутся работы по восстановлению воды и канализации.

Продолжаются работы по восстановлению систем теплоснабжения частного сектора. Неподключенных к центральному теплоснабжению остаются еще 40 частных домов.

Усилиями восьми бригад проводятся работы по устранению мелких порывов и повреждений на теплотрассах города. Балансировка и регулировка температурных параметров на магистральных и внутриквартальных сетях продолжаются.

По вопросам теплоснабжения жители могут обратиться в аварийную службу ТОО «Экибастузтеплоэнерго» в круглосуточном режиме.

Работу школ и детских садов в штатном режиме планируется возобновить после установления необходимого температурного режима в помещениях.

Продолжается прием заявлений от граждан, получивших ущерб от ЧС. После регистрации заявлений проводится комиссионное обследование жилья с определением ущерба для дальнейшего возмещения.

Возмещение ущерба граждан, пострадавших в зоне ЧС, будет производиться за счет ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

Дома, оставшиеся без тепла, освобождаются от оплаты за услуги теплоснабжения за ноябрь и декабрь, в остальных случаях – будет производиться перерасчет.

Вопросы по перерасчету за услуги потребленной электроэнергии во время режима ЧС рассматриваются. По итогам принятия решения информация будет доведена дополнительно, добавили в акимате города.

 

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