Фото пресс-службы МВД РК
Кадровые назначения
Ряд назначений в новом формате произвели в МВД

Руководство Министерства внутренних дел изучило кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно. Это – новый формат кадровых назначений Министерства внутренних дел", - отметили в ведомстве.

Министр Марат Ахметжанов и его заместители, а также руководители заинтересованных служб обсудили достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов.

Переговорив с каждым из них, глава МВД напомнил о требованиях к ним и обязанностях руководителей служб ведомства и его подразделений.

По результатам рассмотрения кандидатур и собеседования приказом министра внутренних дел назначены:

– на должность начальника департамента криминальной полиции МВД - Айдос Рыспаев;

– на должность начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД - Хаджи-Гали Иманжанов;

– на должность заместителя начальника департамента кадровой политики МВД - Шынгыс Алекшев;

– на должность заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД - Дамир Тайжанов;

– на должность заместителя начальника департамента полиции Павлодарской области - Рустем Тунгышбаев.

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