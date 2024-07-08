Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона на отказе Калинской

Во втором сете при счете 0:3 российская теннисистка отказалась от продолжения матча

Фото: AELTC/Tom Flathers

В первом сете Анна Калинская вела со счетом 3:1, однако затем казахстанская теннисистка выиграла пять геймов подряд и завершила партию - 6:3. Стоит отметить, что россиянка при счете 4:3 в пользу Рыбакиной брала медицинский тайм-аут.

Во втором сете при счете 0:3 Калинская отказалась продолжать борьбу.

«Конечно, не так я хотела закончить матч. Анна – великолепный игрок. Знаю, что у неё была пара травм. Если это запястье, то, конечно, тяжело продолжать играть. Желаю ей быстрого восстановления», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Таким образом четвертая ракетка мира вышла в 1/4 финала Уимблдонского теннисного турнира, где сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.