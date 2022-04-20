С прицелом на Олимпиаду

Казахстанский скейтбординг получит новый импульс для развития.

В столице прошла специальная конференция, где не только состоялось переизбрание президента Казахстанской федерации скейтбординга, но и было сообщено о намерении взять новый курс в развитии этого вида спорта, который относится к олимпийским. Напомним, что Казахстанская федерация скейтбординга существует с марта 2017 года, а в 2019-м получила официальное признание Национальным олимпийским комитетом Казахстана и международной федерацией World Skate.

На сегодня в федерации чис­лятся шесть тренеров, а также существует штатная сборная команда страны, состоящая из четырех спортсменов. Открыты филиалы в девяти городах республики: Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Костанае, Караганде, Атырау, Усть-Каменогорске, Актау и Павлодаре. Созданы три местные федерации – в столице, Алматы и Костанае, а также имеются две аккредитованные базы в Алматы и Усть-Каменогорске.

Первым перед гостями выс­тупил идейный вдохновитель и на тот момент действующий президент федерации Антон Повеквечнов, который рассказал о становлении организации, которая была сопряжена со многими трудностями, большая часть которых касалась организационных моментов.

Затем слово взял кандидат на пост президента Жандос Рахмет, который рассказал, какие проблемы в первую очередь он намерен решать. Основные трудности, как оказалось, связаны с отсутствием как профессиональных скейтпарков, так и обычных крытых площадок для скейтеров, где спортсмены могли бы оттачивать свое мастерство. В связи с этим он предложил концепцию создания экосистем для подготовки чемпионов в разных городах республики в соответствии с Государственной программой развития регионов на 2020–2025 годы. Главной целью преобразований стало бы не только привлечение подростков к данному виду спорта, но и подготовка спортсменов к чемпионатам, а в конечном счете и Олимпийским играм.

– На данный момент мировой скейтбординг не отличается особым географическим разнообразием. В лидерах в этой дисциплине – американцы, бразильцы и японцы. И нам стоит как можно скорее начать относиться к скейтбордингу со всей серьезностью. Сейчас мы еще можем догнать мировых лидеров относительно быстро. Потом этот разрыв станет слишком большим, и преодолеть его будет крайне трудно, – подчеркнул он.

Члены федерации внимательно выслушали предложения выступающего и единогласно одобрили кандидатуру Жандоса Рахмета на пост главы этой спортивной организации.

– Скейтбординг – это молодой вид спорта, который с недавнего времени включен в Олимпийские игры. И есть большая уверенность в том, что у нас будут достойные его представители, – отметил директор дирекции спорта НОК РК Ельсияр Канагатов и пожелал успехов новому руководству федерации.