С учетом мнений всех сторон

На этой неделе президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров представил широкой аудитории стратегию развития этого вида спорта, которую он предлагал в рамках своей предвыборной программы. Одной из основных проблем в ней было обозначено отсутствие продуктивного взаимодействия между федерацией, ведущими клубами и футбольным сообществом, приводящее к затяжным спорам и даже конфликтам.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В КФФ заявили о том, что, помимо таких вопросов, как отмена лимита на легионеров, приглашение иностранных специалистов с сомнительной репутацией, коррупция в судействе и недостаток прозрачности, доминирование букмекерских компаний в отечественном футболе, сегодня серьезно рассматривается и возвращение управления профессиональным футболом под эгиду федерации. Отечественный футбол нуждается в серьезной перезагрузке, и предложенные меры могут стать отправной точкой для позитивных изменений.

Немного позже со своими разъяс­нениями выступил и вице-президент КФФ Давид Лория. В частности, он сообщил, что на должность директора департамента судейства и инспектирования будет приглашен специалист по рекомендации УЕФА, также рассматривается возможность привлечения зарубежных арбитров категории ФИФА для обслуживания центральных матчей чемпионата. Но все же основным стало заявление о том, что Казахстанская федерация футбола, руководствуясь своими полномочиями, все же приняла решение отозвать права на проведение всех официальных соревнований под эгидой QFL (Казахстанской профессиональной лиги) и передать их дирекции по проведению соревнований.

Для тех, кто не разбирается в спортивных нюансах, поясним. Ранее КФФ, по сути, отвечала только за национальные сборные команды страны, а вот за чемпионат и отечественные клубы спрос шел с QFL.

В связи с прозвучавшими заявления­ми в QFL провели срочную онлайн-конференцию, где высказали свое мнение об инициативе КФФ.

«В ходе онлайн-конференции, в которой принимали участие 28 клубов – учредителей Qazaqstan Football League (QFL), представляющих все профессиональные футбольные лиги Казахстана, был рассмотрен вопрос, касающийся прав на проведение соревнований. Руководители клубов говорили о недопустимости изменения существующего формата в максимально сжатые сроки без учета мнения всех заинтересованных сторон и о необходимости предварительного конструктивного диалога», – сказано в их заявлении. Участники конференции отметили необходимость строгого соблюдения всех договорных обязательств, а также подчеркнули, что поспешная инициатива КФФ нанесет ущерб имиджу и вызовет осуждение регулятивных футбольных органов – FIFA, UEFA и European Leagues.

Сразу же подчеркнем, что склады­вающаяся ситуация с правами на проведение соревнований внутри страны может серьезно повлиять на старт нового сезона, который традиционно начинается в марте. А в этом году на данный месяц выпадает не только начало национального первенства, но и старт отборочного этапа для сборной Казахстана на чемпионат мира 2026 года.

Для «утряски» всех возникших вопросов осталось совсем немного времени. И очень хотелось бы, чтобы КФФ и QFL как можно быстрее нашли точки соприкосновения, а не шли на дальнейшую конфронтацию.