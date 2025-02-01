С учетом мнений всех сторон

Колонка обозревателей
99
Аскар Бейсенбаев

На этой неделе президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров представил широкой аудитории стратегию развития этого вида спорта, которую он предлагал в рамках своей предвыборной программы. Одной из основных проблем в ней было обозначено отсутствие продуктивного взаимодействия между федерацией, ведущими клубами и футбольным сообществом, приводящее к затяжным спорам и даже конфликтам.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В КФФ заявили о том, что, помимо таких вопросов, как отмена лимита на легионеров, приглашение иностранных специалистов с сомнительной репутацией, коррупция в судействе и недостаток прозрачности, доминирование букмекерских компаний в отечественном футболе, сегодня серьезно рассматривается и возвращение управления профессиональным футболом под эгиду федерации. Отечественный футбол нуждается в серьезной перезагрузке, и предложенные меры могут стать отправной точкой для позитивных изменений.

Немного позже со своими разъяс­нениями выступил и вице-президент КФФ Давид Лория. В частности, он сообщил, что на должность директора департамента судейства и инспектирования будет приглашен специалист по рекомендации УЕФА, также рассматривается возможность привлечения зарубежных арбитров категории ФИФА для обслуживания центральных матчей чемпионата. Но все же основным стало заявление о том, что Казахстанская федерация футбола, руководствуясь своими полномочиями, все же приняла решение отозвать права на проведение всех официальных соревнований под эгидой QFL (Казахстанской профессиональной лиги) и передать их дирекции по проведению соревнований.

Для тех, кто не разбирается в спортивных нюансах, поясним. Ранее КФФ, по сути, отвечала только за национальные сборные команды страны, а вот за чемпионат и отечественные клубы спрос шел с QFL.

В связи с прозвучавшими заявления­ми в QFL провели срочную онлайн-конференцию, где высказали свое мнение об инициативе КФФ.

«В ходе онлайн-конференции, в которой принимали участие 28 клубов – учредителей Qazaqstan Football League (QFL), представляющих все профессиональные футбольные лиги Казахстана, был рассмотрен вопрос, касающийся прав на проведение соревнований. Руководители клубов говорили о недопустимости изменения существующего формата в максимально сжатые сроки без учета мнения всех заинтересованных сторон и о необходимости предварительного конструктивного диалога», – сказано в их заявлении. Участники конференции отметили необходимость строгого соблюдения всех договорных обязательств, а также подчеркнули, что поспешная инициатива КФФ нанесет ущерб имиджу и вызовет осуждение регулятивных футбольных органов – FIFA, UEFA и European Leagues.

Сразу же подчеркнем, что склады­вающаяся ситуация с правами на проведение соревнований внутри страны может серьезно повлиять на старт нового сезона, который традиционно начинается в марте. А в этом году на данный месяц выпадает не только начало национального первенства, но и старт отборочного этапа для сборной Казахстана на чемпионат мира 2026 года.

Для «утряски» всех возникших вопросов осталось совсем немного времени. И очень хотелось бы, чтобы КФФ и QFL как можно быстрее нашли точки соприкосновения, а не шли на дальнейшую конфронтацию.

Все колонки автора
#Спорт #футбол #КФФ #болельщики

Популярное

Все
Национальный день печати отмечают в Казахстане
Равенство, безопасность и вовлеченность: как устроена инклюзия в Казахстане
В столице презентован многотомник Мырзатая Жолдасбекова
В Алматы состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС
Сила книги: как популяризировать культуру чтения в казахстанском обществе
Единственную в республике детскую региональную газету «Зеленое яблоко» выпускают в Костанайской области
«Мусорные войны»: проблему переработки отдохов призывают решить в Шымкенте
С заботой о детях
Пример героизма: воспоминания ветерана ВОВ о Сталинградской битве
В Петропавловске 99-й день рождения отметил ветеран ВОВ Василий Макиенко
С юмором – о важном: премьеру антрепризного спектак­ля «Күйеуіңізді сатыңызшы» представили в Жезказгане
С учетом мнений всех сторон
Резюмируя поручения Президента
Зерна души: кызылординская писательница Анар Изден презентовала сборник стихов в Астане
Депутаты рассмотрят законопроект по вопросам гражданской защиты
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Буренки нынче довольны
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
И даже деньги не спасают
В главном надзорном органе обсудили результаты работы
Ждем дебюта на «Стэмфорд Бридж»
Защищая небо и землю
За Деда Мороза обидно
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
На 410 млрд тенге сокращены расходы госаппарата – премьер
22 тонны изъятого мяса передала полиция в приют для животных в Астане
Скакун Кабирхан поменял жокея
Два предприятия по переработке хлопка-сырца построят на юге
Скотоводы меняют подходы к кормам
Француженка отказалась от секса с мужем и добилась признания, что не виновата в разводе
Государственный советник принял участие в форуме Национального конгресса историков
Четверо пострадали при пожаре на нефтебазе в Жезказгане
В поисках новых запасов газа
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски

Читайте также

Не хлебом единым
Андреев на вас не хватает!
Жене - цветы, детям - мороженое!
Дорогое наше бесплатное

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]