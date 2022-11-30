"Самрук-Казына", "КазМунайГаз" и французская Total Eren построят ветропарк в Казахстане

Фото пресс-службы президента РК

В Париже в присутствии главы государства Касым-Жомарта Токаева было подписано Межправительственное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством Eвропы и иностранных дел Франции по вопросам строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Ветряная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2026-27 гг. Это увеличит совокупную генерацию объектов ВИЭ в нашей стране почти на 50 %.

Предварительная стоимость проекта – 1,9 млрд долларов.

Уникальность проекта заключается в том, что впервые в Казахстане ветроэлектростанция будет дополнена системой накопления электроэнергии. Это позволит сгладить естественные природные колебания возобновляемой генерации, аккумулировать излишки электроэнергии и обеспечить стабильность работы энергосети.