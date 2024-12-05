Самые популярные образовательные курсы на Skills Enbek назвали в Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наиболее востребованными курсами в ноябре стали «Построение отдела продаж в отеле», «Введение в социальную работу», «Пішу және тігу», «Основы социальной работы» и «Управление персоналом», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Сообщается, что с начала года более 100 тысяч казахстанцев, из которых около 50 тысяч безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на этой платформе.

Из 50 тысяч безработных, прошедших обучение, свыше 15 тысяч – представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской областей и города Шымкент.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 631 курс по различным направлениям, из них 292 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками.

Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел «Онлайн обучение» на enbek.kz.

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

«По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе», – говорится в сообщении Минтруда.

Авторы и разработчики могут бесплатно размещать свои курсы. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

Напомним, с декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.

Ранее сообщалось, что в РК будут признавать неформальное образование профобучением.