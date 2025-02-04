Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Таиланда на Азиаде

Хоккей,Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

4 февраля мужская сборная Казахстана стартовала на Азиатских играх-2025 в китайском Харбине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Таиланд – Казахстан – 0:12 (0:4, 0:2, 0:6)
0:1 – 10:58 – Колесников (Буяльский, Лихотников)
0:2 – 11:33 – Старченко (Рымарев, Омирбеков)
0:3 – 13:04 – Оспанов (Королев)
0:4 – 13:25 – Степаненко (Колесников, Лихотников)
0:5 – 33:12 – Омирбеков (Бекетаев, Данияр)
0:6 – 36:04 – Бекетаев (Данияр, Старченко)
0:7 – 40:27 – Рымарев (Панюков, Омирбеков) ГБ
0:8 – 44:53 – Буяльский (Степаненко, Лихотников)
0:9 – 46:51 – Лихотников (Савицкий, Бекетаев) ГМ
0:10 – 49:25 – Бекетаев (Старченко, Данияр)
0:11 – 54:31 – Гайтамиров (Панюков, Бреус)
0:12 – 59:15 – Лихотников (Степаненко, Буяльский)

Вратари: Кляйншай - Шутов

Ранее стало известно, что на старте Игр казахстанки встретились с соперницами их Гонконга. Наша команда одержала разгромную победу со счетом 12:0. 

Напомним, с 7 по 14 февраля в китайском Харбине проходят 9-е зимние Азиатские игры. Казахстанские спортсмены в седьмой раз принимают участие в зимней Азиаде. 

#сборная #хоккей #Азиада #НОК

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