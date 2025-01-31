Казахстан поборется за лидерство на Азиаде

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Казахстанские спортсмены в седьмой раз примут участие в зимней Азиаде. Впервые это произошло в 1996 году в китайском Харбине, где мы сразу же заняли высокое второе место в общекомандном зачете. В 1999 году в южнокорейском Канвондо мы стали третьими. В 2003 году в японском Амори, в 2007-м в китайском Чанчуне и в 2017-м в японском Саппоро наша команда занимала четвертые места в медальном зачете. Ну и в 2011 году на 7-х зимних Азиатских играх, которые проходили в Казахстане, мы завоевали первое общекомандное место. Всего на счету казахстанских атлетов 196 медалей, из которых 78 золотых, 62 серебряные и 56 бронзовых наград.

В зимней Азиаде в Харбине 2025 года сборную Казахстана представят 137 спорт­сменов. Наши соотечественники выступят в десяти дисциплинах по шести видам спорта и поборются за 51 комп­лект наград. Всего же в ходе соревнований будут разыграны 64 комп­лекта наград (196 медалей различного достоинства) в шести видах спорта и одиннадцати дисциплинах. В играх примут участие более 1 200 спортсменов из 34 стран Азии. На играх впервые будут представлены спортивные делегации из Камбоджи и Саудовской Аравии.

Церемония открытия и закрытия, а также соревнования пройдут на семи спортивных объектах: хоккейная арена Харбина, Международный конгрессно-выставочный и спортивный центр Харбина, хоккейная арена района Пинфан, ледовая арена Харбинского спортивного университета, многофунк­циональный зал Хэйлунцзян, зал для соревнований на льду Хэйлунцзянского учебного цент­ра, горнолыжный курорт Ябули.

А теперь перейдем к составу нашей национальной команды.

В состязаниях по биатлону выступят Кирилл Бауэр, Асет Дюсенов, Владислав Киреев, Вадим Куралес, Александр Мухин, Дарья Климина, Арина Крюкова, Ольга Полторанина, Елизавета Белецкая и Полина Егорова.

В горнолыжным спорте: Захар Кучин, Ростислав Хохлов, Алексей Кулаков, Данил Сысоев, Александра Троицкая, Ксения Бережная, Мария Шкабарова и Александра Скороходова.

В ски-альпинизме (между прочим, он впервые включен в программу континентальных игр) свое мастерство продемонстрируют Тимур Артюхин, Шынгыс Байкашев, Денис Власов, Дияз Джанзаков и Асем Назырова.

В керлинге мы выступим в трех дисциплинах. В женских состязаниях нашу страну представят Ангелина Эбауер, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир и Регина Эбауер. Среди мужчин выступят Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов и Арман Ирджанов. И среди смешанных пар за призовые места поборются Азизбек Надирбаев, Амина Какимжанова.

В конькобежном спорте: Надежда Морозова, Кристина Шумекова, Инесса Шумекова, Кристина Силаева, Алина Шумекова, Арина Ильященко, Маргарита Галиева, Дарья Важенина, Мария Деген, Виталий Щиголев, Нуралы Акжол, Бакдаулет Сагатов, Артур Галиев, Роман Биназаров, Евгений Кошкин, Алтай Жардембекулы, Никита Важенин, Вадим Якубовский и Демьян Гаврилов.

В лыжных гонках: Надежда Степашкина, Дарья Ряжко, Камила Елгазинова, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Мария Люфт, Илияс Исабек, Наиль Башмаков, Ернар Нурсебеков, Олжас Климин, Владислав Ковалев и Константин Борцов.

Во фристайл-акробатике: Ардана Маханова, Аяна Жолжас, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Динмухаммед Райымкулов, Уланбакир Умурзаков и Асылхан Асан.

В фигурном катании: Диас Джиренбаев, Михаил Шайдоров, София Фарафонова, Софья Самоделкина, Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова.

В хоккее с шайбой у нас будут две команды. В мужскую сборную вошли Андрей Шутов, Темирлан Гайтамиров, Данил Бутенко, Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Артем Королев, Роман Старченко, Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Руслан Оспанов (все – «Барыс», Астана), Максим Павленко («Рязань-ВДВ», Россия), Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка», Россия), Иван Степаненко, Дмитрий Гренц, Артем Лихотников (все – «Хумо», Ташкент), Дмитрий Бреус («Торпедо», Россия), Эдуард Михайлов, Андрей Буяльский, Денис Чапоров (все – «Арлан», Кокшетау), Александр Борисевич («Сарыарка», Караганда), Вячеслав Колесников («Номад», Астана), Евгений Рымарев («Юнисон», Россия).

Женскую сборную нашей страны будут представлять Полина Говтва, Полина Яковлева, Катрин Мескини, София Зубкова, Дильназ Саяхаткызы, Мунира Саяхаткызы, Златоцвета Феоктистова (все – «Торпедо», Усть-Каменогорск), Арина Щеколова, Юлия Буторина, Дария Молдабай, Александра Воронова, Александра Шегай, Анастасия Оразбаева, Екатерина Куценко, Надежда Филимонова (все – «Томирис», Астана), Аида Олжабаева, Анна Пяткова, Мадина Турсынова, Татьяна Королева, Пернеш Ашимова, Лариса Свиридова, Малика Алдабергенова, Алина Иванченко (все – «Айсулу», Алматы).

В шорт-треке за медали поборются Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Мерсаид Жаксыбаев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Айбек Насен, Ольга Тихонова, Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Мадина Жанбусинова и Зейнеп Кумаркан.

Флаг сборной Казахстана во время церемонии открытия Азиады понесут хоккеист Адиль Бекетаев и представительница шорт-трека Ольга Тихонова.

Отметим, что в нынешнем составе сборной Казахстана есть шесть чемпио­нов Азиатских игр предыдущих лет: ​биат­лонисты Ольга Полторанина и Дарья Климина, а также хоккеисты ​Евгений Рымарев, Роман Старченко, Кирилл Савицкий и Дмитрий Гренц.

Самым молодым участником команды станет Асан Асылхан (фристайл-акробатика) – ему всего 15 лет. Самый возрастной – Денис Власов (ски-альпинизм, 41 год).

Наша национальная команда относится к числу фаворитов и традиционно будет бороться за призовую тройку с командами Китая, Японии и Южной Кореи.

«На предыдущих Азиатских играх команда Казахстана заняла четвертое общекомандное место. На этих Азиатских играх мы рассчитываем на золотые медали в таких дисциплинах, как конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные виды спорта и биатлон. Мы систематически готовились и не будем настраиваться на худший результат. В этих четырех видах спорта наша команда планирует показать высокие результаты, которые уже были подтверждены на этапах кубков мира. Это не просто прогнозы – по текущим результатам среди азиатских стран наши спортсмены являются лидерами», – такой прогноз по золотым медалям сделал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Наши «зимники» отправятся на состязания в новой спортивной форме, при создании которой были соблюдены все международные стандарты и учтены нацио­нальные требования. Основные цвета – темно-синий и голубой – символизируют стабильность, независимость и стремление к новым достижениям. Белые элементы подчеркивают чистоту и принцип спортивной справедливости.

Дизайн дополнен государственными символами: гербом и флагом. Также присутствует надпись QAZAQSTAN. На форме размещены логотип 9-х зимних Азиатских игр 2025 года и эмблема Национального олимпийского комитета Казахстана. Форма изготовлена из современных материалов, соответствую­щих мировым стандартам качества. Для комфорта спортсменов использованы натуральные ткани с высокими терморегулирующими свойствами. Верх­няя одежда утеплена натуральным пухом, который обеспечивает легкость и теплоизоляцию. В спортивных кос­тюмах применен высокотехнологичный флис, сохраняющий тепло даже в экст­ремальных условиях. Комплект включает утепленную куртку, ветрозащитный костюм, жилет, спортивные и тренировочные костюмы, футболку, шорты, головные уборы, спортивную обувь и аксессуары. Пошив спортивной формы осуществлен полностью за счет спонсорских средств. В комплект входят 16 наименований.