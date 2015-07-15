Село – городу

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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Такая ситуация выгодна всем: фермеры из области имеют постоянный рынок сбыта, а горожане – свежую и недорогую продукцию. Приобретать ее можно будет в специальном оптово-разделительном центре, который в ближайшее время откроется в мегаполисе. Это позволит снизить сезонное колебание цен на продукты питания.
На сегодня более 47 тыс. крестьянских хозяйств области предоставляют сельхозпродукцию на 165 млрд тенге, что составляет 40% от общего объе­ма по республике. За время реализации проекта по развитию продовольственного пояса вокруг Алматы введено в эксплуатацию 16 теплиц, 7 хранилищ, 6 молочно-товарных ферм, 6 откормочных комплексов, свинокомплекс, 11 репродукторов-хозяйств и 25 объектов переработки сельскохозяйственного сырья. Это позволило создать 3 375 новых рабочих мест.

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