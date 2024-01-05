Семьям погибшим при падении автобуса в Майкаине выплатят матпомощь

Фото: ДЧС Павлодарской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов на своей странице в Инстаграм выразил соболезнования семьям погибших на руднике АО «Майкаинзолото».

Он сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей будет оказана материальная помощь от АО «Майкаинзолото» и РЦШ ПВАСС в размере более 4,5 млн тенге каждой семье. От государства будут назначены социальные выплаты по утере кормильца.

Ранее сообщалось, что ночью, 4 января, рабочий автобус, в котором находились люди, провалился в очистное пространство. Предварительная длина обвала 150-200 метров, ширина 500 метров и глубина 150 метров. В автобусе находились 4 человека. Силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух человек. Спасательные работы продолжаются.

Глава региона разместил кадры, на которых видно, в каких условиях проходит поисково-спасательная операция. Сейчас в ней задействованы 116 человек, 23 единицы техники, бригады кинологов ДЧС из Астаны.