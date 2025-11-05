– Недавно о нас написала наша ведомственная газета. Принес­ла ее домой, показала мужу, а он пошутил: «Так мы скоро и в «Комсомольскую правду» попадем!» И тут вдруг вы из «Казах­станской правды» позвонили, – с улыбкой рассказывает мне представительница шахтерской династии Людмила Волокитина.

Замечаю в ее голосе нотку смущения. Оно и понятно. Люди труда – скромные, они не привык­ли к вниманию журналистов.

Наши герои из семьи Волокитиных-Косолаповых считают себя самыми обыкновенными. А на мой взгляд, они – особенные. Ведь уже пять поколений остаются верными тяжелому и опасному горняцкому делу. Их общий трудовой стаж приближается к 400 годам!

Трудовая династия Волокитиных-Косолаповых зародилась в 50-е годы XX века.

– Трудно перечислить всех, кто в нашей семье связан с горняцкой профессией, – говорит горный мастер шахты им. Ленина АО «Qarmet» Сергей Волокитин. – Мой дед по маминой линии пришел с войны и устроился на шахту. Из папиной родни четыре брата трудились под землей. Понимаете, когда твоя фамилия известна в шахтерской среде – это, конечно, дисциплинирует и обязывает держать марку. Я, как старший в семье, должен быть примером для своих детей и внуков.

Сейчас на горнодобывающем предприятии работают пять представителей трудовой динас­тии. Сергей Волокитин – самый старший из них. Он устроился на шахту в 1982 году. Сергей Петрович – уже пенсионер, но все еще остается верным любимой профессии. Сейчас отвечает за обследование маршрутов, а специалисты его участка занимаются изготовлением вентиляционных дверей и сланцевых заслонов – важных элементов для промышленной безопасности.

Его дочь Людмила и ее супруг Валерий Косолапов – четвертое поколение шахтерской династии. Их общий стаж на угольном предприятии – более 30 лет. Валерий работает проходчиком шахты им. Ленина, а его жена – старшей табельщицей.

По словам Людмилы, она не планировала связывать свою судьбу с горнодобывающей промышленностью. Все произошло по воле случая. 18 лет назад молодая мама двоих сыновей получила сразу два предложения о трудоустройстве: одно – от шахты «Абайская», другое – от шахты им. Ленина. Людмила приняла второе. Поскольку на этой шахте в тот момент работал не только ее отец, а еще мама, тетя и дядя.

– Мы все обсудили на семейном совете и решили: надо идти работать. Ведь шахта – это стабильность, – говорит Людмила Волокитина. – Вначале была ламповщицей. Отработав несколько лет, заняла место старшей табельщицы, на этой должности и работаю уже 11 лет. Люди скажут, что женщине не место на шахте, но я так не считаю. Имея юридическое образование, я поступила в университет и получила дип­лом по специальности «Горное дело». Женщин, конечно, сейчас в забоях нет, но специфику подземного труда понимаю. Сама спускалась в шахту, исследовала маршруты, высчитывала, сколько времени шахтеры добираются до рабочего места.

Пятым и самым молодым поколением горняцкой династии стали сыновья Людмилы – Данил и Илья. Они – подземные горнорабочие. Парни – еще студенты: Данил скоро окончит горный факультет карагандинского политеха, а Илья станет спасателем. Оба они трудятся на участке рельсового транспорта. Молодым горнякам удается совмещать учебу и работу.

– Свой первый спуск в шахту я запомню надолго. Было очень интересно, – признается горнорабочий Илья Косолапов. – Все рассматривал, старался запомнить. Сейчас у нас есть наставники, они помогают освоиться на новом месте. Да, работа у меня опасная и очень ответственная. Радует, что на шахте большое внимание уделяется безопасности, у нас внедряется система позиционирования.

Данил и Илья выбрали шахтерскую профессию сознательно – хотели стать финансово независимыми. Надо признать, что пример деда-горняка оказал на них влияние. Сергей Волокитин гордится своими внуками. Он подготовил их к шахтерским будням: провел ликбез и проверил, умеют ли они пользоваться­ самоспасателями. А вот для Людмилы профессиональный выбор сыновей стал неожиданностью.

– Весной у нас на шахте был набор сотрудников. Об этом мой старший сын узнал от одноклассника, – рассказывает Людмила. – Пришел к нам и сообщил, что хочет устроиться на работу. Помню, сказал: «Мама, я справлюсь!» Мы взвесили все за и против и согласились с его решением.­ Об этом узнал младший сын и заявил: «А чем я хуже? Тоже хочу на шахту. Если запретите, все равно пойду на набор!» Оба успешно прошли собеседование. Их взяли горнорабочими, но я уверена, это только начало. Скоро они получат дипломы, а потом будут повышать квалификацию и подниматься по карьерной лестнице.

Четыре года назад семья Волокитиных одержала победу на областном этапе национального конкурса «Мерейлі отбасы». А сейчас ее члены готовятся к учас­тию в церемонии подведения итогов Года рабочих профессий, которая состоится в Астане в декабре. Они уже получили официальное приглашение.

– Возможно, ваши читатели подумают, что мы – особенная семья. Нет, мы – самые обычные люди, – скромно добавляет Людмила Волокитина. – Мы добились признания добросовестным трудом.